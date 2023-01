El volante del Flamengo, Arturo Vidal, tuvo su primera transmisión de Twitch en la que habló de Universidad de Chile y recordó a Reinaldo Rueda, ex técnico de la selección chilena.

Este martes Arturo Vidal realizó su primera transmisión en Twitch, tal como lo había anunciado un día antes con una foto de su potente computador y sus tres pantallas.

"Muy feliz, pronto nos veremos por Twitch y también verán muchos vídeos en YouTube estén atentos", había dicho el volante del Flamengo de Brasil.

Ahora, confirmó: “Este es un canal en que nos vamos a cagar de la risa. Vamos a tirar la talla. Vamos a huevear a todo el mundo“.

Después sacó su lado colocolino y exclamó: “¡Los chunchos, los chunchos! No, igual saludos a los chunchos... están malos sí. Pu... que están malos los chunchos, ya no debería ser ni clásico (risas). No, mentira. Saludos, saludos a todos”.

También le preguntaron por Reinaldo Rueda, ex DT de la Roja, y contestó: "El profe es una extraordinaria persona, buen entrenador... En Chile no se merecían a alguien así, los dirigentes. Era una persona espectacular".

"Nos faltó tiempo, si hubiésemos seguido el proceso seguramente íbamos al Mundial", añadió.

Arturo Vidal ahora se prepara para jugar frente al Boavista SC por el Campeonato Carioca, duelo agendado para este miércoles primero de febrero.

El ex volante del Inter de Milán sólo ha jugado un partido en este 2023. Fue ante el Portuguesa, cuando ingresó en los últimos 16 minutos.