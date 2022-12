Colo Colo tiene la llama de ilusión encendida después de las palabras de Hugo González, el formador de Arturo Vidal. El todoterreno centrocampista del Flamengo de Brasil estuvo de visita en el estadio Monumental y ya se comienzan a pensar en fechas para el retorno del Rey al Cacique.

"Se agradece más con el partido que hicieron hoy. Es lindo ver a los dos equipos que más amo en Chile. Feliz disfrutando las vacaciones. Entré a divertirme, tenía ganas de jugar", dijo el volante bicampeón de América con la selección chilena en declaraciones que dio en el recinto enclavado en Pedrero, donde el Rodelindo Román disputó un encuentro amistoso ante la categoría proyección de los albos. Y el King pasó de espectador a protagonista de la brega.

Por cierto, Vidal también se refirió a la recepción que le dio la gente. "Me tiene mucho cariño y respeto la gente, pero venir al club no depende de mí. Es una cosa de los jefes de Colo Colo y de lo que pase en el futuro. Todo jugador que sale de acá le gustaría volver, pero no depende de mí. Si vuelvo no va a ser porque quiera volver y sí porque hay partes que se tienen que conversar para lograr algo importante, no para venir a retirarme", lanzó el ex jugador de la Juventus y el Inter de Milán de Italia, el Bayern Múnich de Alemania y el Barcelona de España.

Y ese requisito no tiene otra cosa que una meta altísima: ver a Colo Colo por segunda vez como monarca de América. "Uno siempre quiere volver, pero si es así no es para venir a retirarme. Va a ser para pelear algo. Si veo un proyecto importante y que se va a pelear la Copa Libertadores, voy a volver sin duda", apuntó el oriundo de San Joaquín.

"No sé qué va a pasar en el futuro. Espero seguir en el Flamengo, ganando cosas, ojalá ser campeón de la Libertadores. Y si se logra eso, creo que tendré que seguir de nuevo allá. Eso es lo que quiero", sentenció Arturo Vidal, quien se acerca, aunque muy lento, de vuelta a Pedrero.