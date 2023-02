El visionario que recomendó a un joven Enzo Fernández a Colo Colo: “No me creyeron lo crack que era”

El fichaje del argentino Enzo Fernández en el Chelsea fue el gran golpe que se produjo en el último día de mercado de pases en Europa. El volante argentino firmó en el cuadro londinense proveniente desde el Benfica de Portugal a cambio de 121 millones de euros, siendo el jugador argentino más caro de la historia.

Justamente, esa historia pudo cambiar hace algún tiempo, cuando a las oficinas del Estadio Monumental de Colo Colo llegó el dato de que un joven volante llamando Enzo Fernández la estaba rompiendo toda en Defensa y Justicia.

¿Quién fue el que pasó el dato? Nada más ni nada menos que Gino Valentini, ex volante de Universidad Católica y quien en charla con RedGol desclasificó que “yo en su momento hablé con Colo Colo por Enzo Fernández y no me creyeron lo crack que era”.

“Lo vi jugar cuando fue a préstamo de River a Defensa y Justicia. Lo ubicaba y para mí es un gran jugador, de los mejores que hubo en la Argentina campeona del mundo. Todos hablan de Lionel Messi, pero Enzo Fernández fue un jugadorazo. Lo tiene todo, quita y pasa la pelota, tiene buen remate. Es muy inteligente en el juego y está parado en la cancha”, agregó.

Sobre su reciente fichaje en el Chelsea, el ex volante sostuvo que “no sé si cuesta los 100 millones de dólares, porque en el úlitmo tiempo nos volvimos locos con los precios. Pero de algo estoy seguro, es un crack y sin lugar a duda que Argentina tendrá un gran volante central por muchos años”.

En ese sentido, Gino cree que en Chile se debe valorar más el trabajo de la captación, para poder dar con esta clase de jugadores a la hora de fichar: “Vivimos contratando jugadores de 30 años. Ahora llegó Lezcano a Colo Colo, que no tuvo un gran pasar en México y viene jugando muy poco. Creo que buscando, así como Colo Colo encontró a Solari, en su último año de juvenil, pueden traerlos para que exploten”.

“Cuando llegó Matías Zaldivia aa Colo Colo lo hizo a muy bajo precio. Tuvo un buen rendimiento al principio y después lo complicaron mucho las lesiones. Yo lo vi jugar con 19 años a préstamo en Chacarita Juniors y jugaba de contención. Después pasó a ser central. Iba mucho a Argentina y siempre volvía con buenos datos y nadie me creía. De repente lo que más o menos saben me pescaban”, detalló Valentini.

Para finalizar, el ex volante de Universidad Católica fue enfático en señalar que “para mí la función más importante de un club es el captador, el que busca jugadores jóvenes. Los clubes no le dan importancia. Hay jugadores en todos lados, pero hay que hacer la pega, como viajar, ir, verlo, conocer a su entorno”.

“La gente a veces no te cree y dicen que en Chile hay de estos jugadores. Cuando uno ve a un jugador distinto se da cuenta. El tema está en que los clubes te crean. Pueden pensar que pagar 200 mil dólares por un chico de 19 años es mucho dinero, pero mira ahora cuánto está costando Enzo Fernández”, concluyó.