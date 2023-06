Víctor Hugo Castañeda y opción de Ángelo Henríquez: "La última pasada no fue de las mejores"

Tras el descenso de Miedz Legnica en el fútbol polaco, Ángelo Henríquez paso a ser agente libre y está en busca de un nuevo club. En Universidad de Chile se rumorea su regreso, sin embargo, el delantero de 29 años no convence a todos los seguidores de la escuadra azul.

Víctor Hugo Castañeda, ex director técnico del Romántico Viajero en los años 2002/2003 y 2016, opinó en conversación con Redgol sobre el retorno del atacante. El DT rememoró el paso que tuvo entre los años 2018 y 2021, dejando clara su postura.

“La última pasada de Ángelo no fue de las mejores. Hay que ver cuales son los objetivos que tiene, ver cómo está, si no ha tenido lesiones, cuántos minutos jugó, cuántos goles convirtió. Él, al final, no estaba en muy buena relación con la hinchada, son una serie de cuestiones que hay que considerar”, condenó.

Sin embargo, no se cerró a la posibilidad, argumentando que si el equipo lo necesita y tiene un lugar para él, podría aportar. Eso sí, esto lo deja en consideración del actual técnico del elenco estudiantil, Mauricio Pellegrino.

“Son etapas distintas, todo depende del momento, de la instancia que se dé, cómo esté el equipo y el club. Creo que yo no me atrevería a dar un veredicto en esta pasada”, dijo el ex entrenador y político.

El otro Ángelo en la puerta de la U

Víctor Hugo Castañeda también habló sobre otro posible fichaje del Bulla, uno del mismo nombre, Ángelo Sagal, que actualmente milita en el Ferencvaros de Hungría. El técnico fue determinante en afirmar que sólo sería posible si el equipo lo necesita.

“Cuando vino a la selección nunca rindió. Y uno está en este tema de saber de qué juega, dónde está, cuál es su mejor posición o si lo necesitan ahí. Son cosas que el técnico tiene que analizar bien, si tiene el carácter, la personalidad para ser jugador de la U. Si el técnico considera que lo necesita y que le va a servir, habrá que analizarlo después de que termine el torneo”, finalizó.