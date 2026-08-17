Se nacionalizó, tiene de hijo a Colo Colo y ahora lo piden en la Roja: “Merece oportunidad”

El nacido en Nazário, Paraguay, pero nacionalizado chileno, se ganó una opción en la selección y exigen llamado de Nico Cordova.

O’Higgins se transformó en el gran villano de la fecha 19 de la Liga de Primera. El Capo de Provincia arruinó la fiesta de Colo Colo en el Estadio Monumental y en el último minuto con certero cabezazo de Arnaldo Castillo logró un empate valioso por 2-2.

Presentación que desató las dudas en el elenco que dirige Fernando Ortiz, mientras que en la escuadra de Lucas Bovaglio desató la celebración por quitarle el triunfo a los albos en el último suspiro del partido.

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Resultado donde fue determinante Arnaldo Castillo. El delantero de 29 años complicó todo el partido a la defensa de Colo Colo y se transformó en un dolor de cabeza para Arturo Vidal que tuvo que exigirse al máximo para no ser amonestado la momento de marcar al ariete.

Castillo superó a la marca de Sosa y Román, y marcó el 2-2 ante Colo Colo

Pese a ello, Castillo se las arregló en el último minuto para superar la marca de Joaquín Sosa e Iván Román, y con complicidad de Gabriel Maureira, le volvió a anotar al Cacique. Es que en este 2026 ya los tiene de hijos ya que en Copa Chile le anotó doblete en el triunfo por 4-1 en el Estadio El Teniente. Registro que pudo aumentar pero el VAR impidió más de una anotación suya por posición de adelanto.

Así las cosas, en este 2026 ya suma 14 anotaciones tanto en competencias locales como internacionales. Por lo que un histórico de la selección y que ya lo dirigió, pidió a Nicolás Córdova que lo considere al menos para los amistosos que se avecinan este año.

“Yo lo tuve en Iberia. Lo conozco perfectamente. Es un chico que se sacrifica, se ha sacado la mugre y super sano. En O’Higgins lo ha hecho muy bien”, expresó Jorge Contreras en conversación con Redgol.

Los motivos para llevar a Arnaldo Castillo a la selección chilena

Para el histórico jugador de la Roja, una de las falencias que enfrenta el equipo nacional es la falta de gol. Por lo mismo, la opción de Arnaldo Castillo toma fuerza.

“Yo creo que incluso merece una oportunidad en la selección. Ya se nacionalizó, podría ser una alternativa. Se le nota con ganas. No solo hace goles, corretea a los rivales, está en una gran condición física y complica a los centrales. Es un tipo para tener como referente en el área”, explicó Coke Contreras sobre el aporte que podría darle Castillo a Chile.

Arnaldo Castillo es el goleador de O’Higgins y ahora lo piden para la Roja

El ariete llegó en 2014 al país y estuvo en equipos como la “U” de Concepción, Puerto Montt, Fernández Vial, Naval, Iberia y ahora recaló en O’Higgins donde es pieza fundamental.

“Le escribí después del partido. Lo felicité. Este año ha andado super bien, a nivel local e internacional. Tiene las características de jugador Paraguay con gran juego aéreo”, sentenció Contreras ilusionado con ver a su ex pupilo representando a Chile.