El arbitraje del fútbol chileno está en el ojo del huracán producto de los errores vistos el pasado fin de semana. Desde yerros en el reglamento y el mal uso del VAR se hicieron presente en nuestro balompié, algo que tiene preocupado al medio en general.

Uno que alzó la voz al respecto fue Pablo Pozo, ex juez FIFA y otrora jefe de la Comisión de Árbitros de la ANFP, quien afirmó que el presente del referato nacional va muy de la mano con lo alicaído que está el fútbol chileno.

“De uno a siete, al actual momento le pongo un cinco. No creo que el referato esté enfermo, todos los fines de semana va a haber buenos arbitrajes, otros malos, errores y polémicas. Había un profesor que decía que el fútbol tiene el arbitraje que merece”, señaló Pozo en charla con El Mercurio.

En ese sentido, el ex árbitro sostuvo que “el fútbol tampoco está en buen momento, los clubes, su participación internacional. A lo mejor el problema no es solo el arbitraje, es global. ¿O vamos a decir que los clubes están en un proceso terminal? No, hay que seguir”.

A la hora de analizar puntualmente lo sucedido en el Sausalito, donde Everton anotó un gol luego que Juan Cuevas lanzara un penal tocando dos veces el balón, el ex juez sostuvo que “en lo del doble toque, el error es compartido: el árbitro puede pedir más imágenes al VAR y el VAR puede sugerir otras que tenga”.

“Eso no ocurrió. Si le mostraban la imagen que todos vimos en TV, se hubiese percatado del doble contacto. Ahí hubo error de protocolo, y estando ahí, Julio Bascuñán debe evaluar”, concluyó Pozo.