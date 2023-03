El ex juez FIFA será el encargado de impartir justicia en el partido entre el “Team Paredes” vs “Los Amigos de Paredes” en el Estadio Monumental.

Pablo Pozo, el árbitro en la despedida de Esteban Paredes: “Si el gol no sale, algo habrá que cobrar”

Está todo listo para la gran despedida de Esteban Paredes en el Estadio Monumental, donde el ídolo albo armará un entretenido partido entre el “Team Paredes” vs “Los Amigos de Paredes”, con la presencia de varios ex compañeros del goleador histórico del fútbol chileno.

Obviamente que al ser un partido de fútbol, por muy amistoso que sea, tiene que haber un árbitro encargado de impartir justicia, siendo el elegido para este privilegio el ex juez FIFA Pablo Pozo.

En charla con RedGol el ex árbitro se mostró halagado por este honor, afirmando que “estar en este tipo de eventos es gratificante y da para pensar que alguna cosa hicimos bien como árbitros. Es la primera despedida que me toca arbitrar y que te hagan participe de algo así es muy gratificante. Estoy muy contento”.

“Obvio que no voy a bajar 10 kilos en las dos semanas en que me avisaron de este partido, pero ahí hemos estado preparándonos y moviéndonos con alguno trote para dirigir. Será bueno revivir ese cosquilleo de guatita previo a dirigir un partido, donde habrá mucha gente y será un evento importante”, agregó el ex juez.

¿Y si el gol del ídolo albo tarda en llegar? Pozo se toma con humor su rol de árbitro y afirma que “algo habrá que cobrar si es que Esteban Paredes no hace un gol. Es una fiesta esto (…) Lo más chistoso es la gran cantidad de gente que se me acercó para preguntar si tenía alguna entrada para el sábado. La típica”.

Sobre los implementos que usará en la fiesta del delantero, el ex árbitro declaró que “cuando me retiré guardé algunas cosas de recuerdo, pero ahora tengo a Nicolás a mi lado que tiene todos los implementos que dejé de usar. La idea es que él mejore lo que nosotros hicimos en el arbitraje”.

Por úlitmo y a la hora de elegir el mejor recuerdo de haber dirigido a Esteban Paredes, Pozo declaró que “arbitré varios clásicos, pero recuerdo la final con la UC en el Santa Laura, cuando a los dos minutos perdía Colo Colo con el gol de Valenzuela. Después Esteban se echó al equipo al hombre y anotó un golazo corriendo de la mitad de cancha. Fue 4-2 al final y Colo Colo fue campeón”.

El partido entre el Team Paredes y Los Amigos de Paredes está programado para las 17:00 horas en el Estadio Monumental, siendo el aperitivo del choque entre Colo Colo y Colón de Santa Fe pactado para las 20:00 horas.