Diego Rivarola culpa a Mauricio Israel del cahuín que lo vinculaba con la mujer de Pablo Pozo

En el año 2014 cuando Diego Rivarola era un activo delantero de Universidad de Chile y Pablo Pozo era uno de los árbitros más destacados del medio nacional y sudamericano, sus vidas se entrelazaron por culpa de un maldito rumor que vinculaba al delantero con la mujer del referí.

Resulta que cada vez que el hombre de negro le arbitraba a la U, Los de Abajo lo recibían con un humillante cantito que aseguraba una relación entre Gokú y la pareja de Pozo.

En conversación con LUN, Rivarola aclara todo y culpa al ex comentarista, Mauricio Israel del hecho. "Eso fue un invento de Mauricio Israel. Estoy seguro. Yo te prometo que no se quién es la esposa de Pablo Pozo. Nunca la conocí, ni tampoco la he visto en mi vida. Fue incómodo más para Pozo", aseguró.

El ex goleador de los azules detalla que la situación no fue nada cómoda para él y que en una ocasión escuchó in situ la famosa canción acompañada de su esposa Paula.

"Incluso una vez yo no jugué y fuimos a ver a la U y justo Pablo era el juez del partido. Entonces ahí vino el cántico ofensivo en contra de él. Ahí recuerdo que Paula me miró, me pegó un codazo y me dijo: 'Mira las cosas que tengo que aguantar'. Pero no pasaba nada", rememoró.

La versión de Pablo Pozo

En 2016, el ex internacional FIFA le concedió una entrevista a La Cuarta donde abordó el tema y respalda en cierta medida la versión de Rivarola sobre quién fue el responsable del feo rumor.

"Yo a Diego lo expulsé en un partido en San Felipe y el Tribunal no lo castigó. Por eso un día llega Israel y dice al aire ‘mañana voy a decir porque Pablo Pozo le tiene tanta mala a Rivarola’ y la dejó ahí. Por eso se empezó a especular con ese tema», aseguró.

Ya medio en broma Pozo comenta que "nosotros nos tuvimos que juntar con Rivarola y algunas personas más para aclarar los hechos. Y lo cierto es que jamás nos habíamos visto. Y mi señora que no s de la U me decía que ni le gustaba Rivarola. Hasta me llamó mi suegro para preguntarme".