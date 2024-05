Una nueva competencia por la permanencia se acerca a ¿Ganar o Servir?, en donde el programa de Canal 13 ya decidió quienes son los participantes que lucharán por seguir en el espacio.

Tras pocas semanas al aire, el espacio de Canal 13 ya mostró dos salidas. Cindy Nahuelcoy fue eliminada tras perder el duelo contra Claudio Valdivia y Gonzalo Egas, quien en realidad estaba infiltrado y no era participante, sino el líder de los “sirvientes”, por lo que también dejó a su equipo y la hacienda para ingresar de manera recurrente.

Por lo que muchos quieren saber quién es el participante que deberá dejar la casona en un nuevo capítulo de la competencia en donde ya definió a Coca Mendoza, nominado por sus compañeros, Botota tras perder la competencia de hombres, Raimundo escogido en el “círculo de fuego”, y Mariela, tras salir última en la prueba de mujeres, como sus nominados.

¿Quién es el eliminado de esta semana en Ganar o Servir?

Según reveló el portal Infama, el eliminado de esta semana será Gabriel “Coca” Mendoza, quien no habría podido derrotar al ex Gran Hermano, Raimundo. Sin embargo, Toby Vega reveló hace algunos días que su salida se produjo producto de una lesión. “El Coca salió del reality porque se cortó el tendón, no porque perdió la prueba“, señaló el deportista.

También el medio reveló hace algunos días que Mariela Sotomayor también estaría fuera de la competencia, sin embargo, no se conoce contra quién habría perdido el duelo.

La compleja nominación de Coca

Durante el Cara a Cara, el equipo “Resistencia” se organizó para votar de forma grupal, situación a la que Botota se negó.

“El cuestionamiento hacia un capitán ha hecho que se pierda la unidad. Eso pasó factura y nos tiene votando, no en bloque por una lucha de egos. Me siento absolutamente en riesgo hoy porque el otro equipo debería votar por el más fuerte para debilitar al equipo”, comentó el ex futbolista.

“Nominamos a Raimundo que es uno de los más fuertes que tenemos, sólo porque es recién llegado. Estamos matando al más fuerte de acá. Yo voy a nominar pensando en mí, porque llegamos solos y nos vamos solos”, irrumpió Luis.

La mayoría de los votos de “Soberanos” y “Resistencia” votaron por el ex jugador de Colo-Colo. “Tenemos un equipo totalmente derrotado y siento que hay que cambiar de capitán”, le señaló Rai al momento de nominarlo.

Mientras que Botota también votó por el ganador de 1810, agregando que ella quiere que se vaya otra persona. “Me encantaría que Camila se largue porque creo que es la única que está dividiendo el equipo, pero no te voto para no darte pantalla”.

Oriana no votó por Mendoza, señalando que no podría nominar a alguien que le cae, escogiendo a Blue Mary. Mientras que Pangal sí escogió al deportista.

“Yo creo que ya los tenemos totalmente destruidos, están separados completamente. Es ideal para nosotros que Mateucci sea el capitán porque ahí vamos directo a la final. Con esto se quedan sin equipo”.