Una nueva semana de eliminación se toma ¿Ganar o Servir? con esto, este jueves ya conocimos al último nominado de la semana.

Coca Mendoza resultó ser el cuatro y último nominado tras ser votado por su propio equipo durante la noche. Y es que Resistencia realizó un motín y decidieron darle sus votos a su propio Capitán, esto con el fin de que este mismo vaya a duelo de eliminación con alguno de sus compañeros ya nominados.

Con esto Coca se suma a Raimundo, Botota y Mariela quienes ya se encuentran nominados tras una larga semana de competencias.

Por la capitanía

Un tenso cara a cara se vivió en la noche. Y es que todo comenzó con las conversaciones para decidir si votar en bloque o no. Y es que Botota no quería votar como equipo, ya que quería darle su voto a Coca, lo que provocó un quiebre en el equipo.

Este momento se vio más tenso aún cuando empezó el cara a cara, ya que Luis Mateucci fue el primero en tener que votar y decidió darle su voto a Coca. Esto luego de que antes de comenzar tuvieran también una fuerte conversación.

“Desde que se fue el Gonza te vi debilitado, te vi muy cambiado. No sos la misma persona desde que llegaste. Perdido. Te vi una muy mala estrategia en nominar a Rai y no por defender a Rai en este caso, sino por defender al equipo. Entonces por mala estrategia, por mala capitanía te doy mi voto“, mencionó.

“Yo creo que solo tú tienes que reconocer que desde un principio tú querías la capitanía. Y eso, en definitiva, hace que el quiebre de equipo se note. Lo que yo sí se es que no le tengo miedo a nadie y que sin duda alguna si me toca estar así en la arena me iré o me quedaré porque voy a luchar y soy un luchador siempre. Lo único que te pido es que ese respeto, quién sea el capitán próximamente, si es que me quedo seguiré siendo yo y si no yo creo que no vas a ser tú, eso lo tengo claro“, le respondió Coca.

