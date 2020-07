Diego Rivarola en la celebración de su cumpleaños: “Recuerdo todos los goles que le marqué a Colo Colo”

Este 14 de julio Diego Rivarola celebra su cumpleaños 44. Por lo mismo, el club como los hinchas de Universidad de Chile lo han festejado con emotivos mensajes o con algunas de sus jugadas o goles más destacadas, en su época como futbolista profesional.

En ese sentido, el ex artillero Azul conversó con Deportes en Agricultura sobre algunos tópicos de su carrera futbolística, recordando el cariño de la hinchada, sus goles y enfrentamientos contra Colo Colo y la época de Jorge Sampaoli al mando del club.

“Es un privilegio que los hinchas de la U piensen que soy un ídolo. Siempre dije que llegué sin ser nadie y hoy me siento un referente muy importante para algunas generaciones de hinchas de la U. Siempre estoy muy agradecido de Chile y a la U y sus hinchas por todo el cariño me entregan a diario”, mencionó el artillero que marcó 101 goles oficiales en la U.

Rivarola marcó 101 goles con la camiseta de la U.

Al ser consultado sobre el gol que más recuerda, mencionó que “jugar un clásico y marcar un gol es un privilegio que no todos tienen y uno de los que más recuerdo es el clásico del 2011, que le marqué en el minuto 94’ a Colo Colo, en la época de Sampaoli. Yo recuerdo todos los goles que le marqué a Colo Colo, pero los hinchas siempre me lo recuerdan y quiere decir que es muy importante (…) Son goles que serán recordados toda la vida. Es un lindo momento que me tocó vivir con la camiseta de la U”.

“Tuve la suerte que, en mis tres pasos por la U, pude ganar la mayoría y marcar goles ante Colo Colo. Yo me exigía ser el mejor jugador de esos partidos, esa era mi mentalidad. Quizás no lo era o quizás sí, pero siempre traté en esos partidos de sacar algo más. Yo me obligaba a ser protagonista, sentía que los hinchas esperaban un gol mío”, complementó.

Además, tuvo palabras sobre su retiro del fútbol en la U. “Fue la guinda de la torta para mi carrera personal, pero me pone más contento ser parte de la historia del club, porque el 2011 fue grandísimo, fue de gloria. Toda la gente andaba con camiseta de la U, fue un equipo que llamó la atención, que marcó diferencia. Ganamos tres copas, íbamos a Brasil, Argentina y ganábamos. Estoy muy agradecido de ser parte de ello y ser parte del equipo que ganó la primera copa internacional del club”, recordó.

“Pensándolo hoy, lo veo como una buena decisión (el retiro). Lo único que pensaba en ese momento era terminar mi carrera en la U, no quería irme a otro club a jugar, porque me había costado mucho volver. Yo quería jugar un año o seis meses más, pero tenía dos opciones: me quedaba, pero jugaba muy poco, porque con Sampaoli cada vez sumaba menos minutos y lo iba a sufrir mucho; me iba a un equipo más chico y quizás jugaba uno o dos años más, pero eso era algo que no me interesaba. El fútbol ya me había entregado todo y quizás tenía que ahora dedicarle tiempo a mi familia”, sentenció.

Recordemos que Rivarola sumó cuatro títulos de Primera División (2000, 2004-A, 2011-A, 2011-C), una Copa Chile (2000) y una Copa Sudamericana (2011) con la camiseta de la U.