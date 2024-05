Universidad de Chile recibe a Universidad Católica en el Clásico Universitario 198 del fútbol criollo. El duelo válido por la fecha 13 del Campeonato Nacional 2024 tiene a los azules punteros invictos, pero en medio de una racha de irregularidad.

Por su parte, la Católica llega al alza e ilusionada con Tiago Nunes como nuevo DT tras la salida de Nicolás Núñez hace poco más de dos meses. De hecho, La Franja arrastra tres victorias en línea.

En ESPN, el ex delantero del Chuncho y hoy comentarista, Diego Rivarola, expuso que “yo creo que es un partido no menor, para ambos equipos por cómo llegan. Si bien no es un partido decidor, para el que gane significa dar un golpe de autoridad”.

Rivarola agrega que “la U, por esta merma que ha tenido en las últimas semanas pese a que viene de ganar el clásico contra Colo Colo en el Monumental… la U no pierde, pero se le nota una merma y estamos esperando que vuelva a tener ese gran partido”.

Golpe de autoridad azul, golpe de autoridad cruzado

“A lo mejor ese gran partido de la U es éste contra un rival importante como la Católica, en un clásico. Sería un golpe de autoridad importante para la U ganarle a la Católica cerca de terminar el primer semestre”, complementó.

Viendo el otro lado de la moneda, Gokú sostiene que “la Católica viene al alza y mejorando su juego. Creo que va a ser un partido parejo y si uno de los dos gana, me parece que será por una mínima diferencia. Un triunfo de la UC también sería un golpe de autoridad como diciendo también estamos en la pelea”.

La Uy la UC ya se vieron las caras este 2024 en un clásico de pretemporada.

Diego Rivarola sentencia: “pero por más que crea que la Católica viene bien, ¿voy a decir que gane la Católica? Yo quiero que gane la U. Yo creo que gana local”.

¿A qué hora se juega y dónde ver el Clásico Universitario 198?

Universidad de Chile recibirá a la Católica hoy sábado 18 de mayo a las 17:30 horas en el Estadio Nacional. El partido es válido por la decimotercera fecha del Campeonato Nacional 2024.

