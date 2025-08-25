Patricio Rubio siempre da que hablar con sus goles dentro de la cancha y también con sus declaraciones fuera de ella. Esta vez, el jugador de Ñublense le cayó con todo a los nuevos talentos.

Mediante una publicación en su cuenta de Instagram, el ex goleador de U de Chile, Unión Española y tantos otros equipos sacó a relucir su experiencia con una indirecta a los jóvenes jugadores.

Mediante una publicación de Filipe Luís, el brasileño que dirige a Erick Pulgar en el Flamengo, el delantero de Ñublense compartió los dichos que apuntan a que “los jugadores jóvenes viven en una burbuja”.

Pato Rubio sin filtro

Patricio Rubio llamó la atención en sus redes sociales con una ácida crítica a los nuevos talentos chilenos, quienes también hacen noticia por lo extrafutbolístico y sus publicaciones.

“Creen que si van con un bolso de marca, unas zapatillas de 400 euros y ocho tatuajes ya son estrellas, y por eso la gente va a respetarles”, fueron los dichos de Filipe Luís que replicó el delantero chileno.

Rubio tiene 36 años y sigue a gran nivel mostrando su experiencia en Ñublense. Este año lleva cuatro tantos y desde que arribó el 2022 a Chillán se ha llenado de goles.

Previo a Ñublense estuvo en U. Española, Alianza Lima, Everton, U de Concepción, Dorados de Sinaloa, Querétaro, la U y Barnechea, tras partir en Colo Colo y no tener oportunidades.

El post de la discordia:

