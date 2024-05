La presencia de ex futbolistas en programas de debate han generado en el último tiempo duros enfrentamientos. Los que saben lo que es pisar una cancha no han tenido miedo de enfrentar a la prensa que en algún momento los criticó a ello o sus colegas, algo que Jorge Valdivia trajo a colación en ESPN.

El Mago salió a opinar sobre las palabras de Claudio Bravo, quien afirmó que no tiene ganas de recibir las críticas que ha recibido Arturo Vidal en su vuelta a Colo Colo, dando pie a un intenso round con el periodista Sebastián Esnaola.

Valdivia partió diciendo que “cuando ustedes dicen que no hubo una crítica contra Arturo Vidal, sí la hubo. Yo sí he escuchado decir que está acabado, lo hablamos. Hay personajes que salieron de pantalla”.

“No, es uno más. Guarello lo mismo, hablan de lo personal cuando tienen que comentar de Arturo y así vamos sumando. Si me dan el tiempo y busco las críticas con Arturo, sí vamos a encontrar y no son tan analíticas de la profesión y son más personal”, agregó.

En ese sentido, el ex volante sostuvo que “cuando tú dices que el jugador está retirado, muerto, acabado, es basurear. Yo no digo que la mayoría, le doy el punto a Claudio. El error es generalizar”.

Ahí apareció la figura de Esnaola, quien cuestionó los dichos de Valdivia al decir que “¿han dicho que sea retirado? Porque yo no lo he visto”. Esta pregunta generó la respuesta algo molesta del ex jugador: “No me pautees”.

“Estás todo el día trabajando en el periodismo, es cosa de buscar. No me vengas a tratar como un niño diciendo que no lo has escuchado, porque sí lo has escuchado. Ya te dije, te di dos nombres, búscalos”, concluyó Jorge Valdivia ante la mirada atónita del resto del panel.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.