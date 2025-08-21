El escándalo que hubo en Avellaneda en el partido entre Independiente y Universidad de Chile dejó una gran interrogante: qué pasará con el ganador de esta llave para avanzar en Copa Sudamericana.

A pesar de que lo más importante es la salud de los hinchas azules, en Conmebol deben resolver el asunto deportivo cuando tengan todos los antecedentes de lo sucedido.

Como el partido fue “cancelado” no volverá a jugarse en la cancha. Y ahora debe ser en el escritorio de la entidad con sede en Luque donde se determine al ganador.

Se vivió una batalla campal en las tribunas del estadio de Independiente

“Le darán el partido perdido a U. de Chile”

El connotado periodista argentino Walter Queijeiro, que se hizo famoso en Chile por su participación en Fox Sports, señaló sin argumentar mayormente que la “U” debe ser eliminada del certamen.

“Teniendo en cuenta los antecedentes, todo parece indicar que le darán por perdido el partido y la serie a la U. de Chile”, manifestó en sus redes sociales, recibiendo muchos comentarios de hinchas chilenos de todos los equipos.

La barbarie que vivieron muchos chilenos fue atroz, por eso haberse preocupado de qué equipo clasificaba a cuartos de final parecía lo menos importante en ese momento.

Hasta el momento, Universidad de Chile confirmó 19 heridos, uno de ellos en estado de gravedad producto de una caída de altura.

