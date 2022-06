Juan Cristobal Guarello aprovechó su tribuna en el programa Más que Fútbol de DIRECTV Sports para referirse al conflicto que terminó con su salida de radio ADN, hechos que se originaron a partir de una controvertida entrevista al director nacional deportivo, Francis Cagigao, y un audio de Whatsapp de Luka Tudor, también panelista de Los Tenores.

Con las manos en los bolsillos y el rostro cansado, el comunicador anunció sus descargos "debido a la contingencia y al escándalo que se armó. No es relevante, no es una noticia importante, con respecto a las cosas que realmente mueven un país o que tienen injerencia en el devenir diario de las personas. Es casi una chimuchina, pero tuvo repercusiones y una caja de resonancia", puntualizó.

"Por primera y última vez quiero señalar un par de cosas. Yo renuncié a radio ADN en buenos términos, de mutuo acuerdo, fundamentalmente por un desgaste que se ha dado a lo largo de tantos años trabajando ahí y de una serie de polémicas. Evidentemente, la última tuvo que ver. Al final, hay una acumulación de cosas", clarificó inmediatamente el periodista.

"Yo no tengo ningún elemento para sostener encerronas ni nada. Hubo un acto ahí aparte, que no tiene que ver con la gente de la radio, pero -para que la gente se quede tranquila- yo no me voy enojado con la radio, ni sintiéndome víctima de algo. Simplemente me cansé, nos cansamos y les pido que no vean fantasmas, que no vean cosas donde no hay", verbalizó.

Las razones del impasse entre Guarello, Tudor y Cagigao



Al momento de explicar el impasse que vivió con Francis Cagigao y Luka Tudor, Guarello libró de responsabilidades a los directores del programa radial. "Simplemente hubo una desprolijidad, un problema. Lamentablemente nuestro editor Rodrigo Hernández estaba muy enfermo de la espalda, Carlos Costas se enteró igual que yo", estableció.

Por esa razón, hizo un llamado para terminar con las distintas interpretaciones que ha tenido el escándalo y la participación de cada protagonista. "Quédense con eso: me voy tranquilo, de mutuo acuerdo, en buenos términos. Yo di el paso al costado y me quedo muy tranquilo con esa decisión", sentenció JC.

De esta manera concluye una jornada de alta complicación para Guarello, que desde ayer conocía el audio en que Tudor adelantaba la ofensiva que iba a desplegar Francis Cagigao contra el periodista en su visita al programa Los Tenores, y que terminó en una hora de agitadísimo diálogo y la renuncia de los dos panelistas.

Cabe destacar que Guarello seguirá prestando servicios en otros dos medos de comunicación, DIRECTV Sports y Canal 13.