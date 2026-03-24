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Histórico equipo de Brasil busca a joya de O’Higgins: “Ver si se adapta a la exigencia”

Según revelan, el jugador despertó el interés de un histórico equipo brasileño que ya hizo los primeros contactos en 2025.

Por Andrea Petersen

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El jugador de O'Higgins que llamó la atención de este club de Brasil.
© JORGE LOYOLA/PHOTOSPORTEl jugador de O'Higgins que llamó la atención de este club de Brasil.

O’Higgins continúa fortaleciendo sus divisiones inferiores, y los resultados no ha pasado desapercibidos. De hecho, una de sus jóvenes promesas ya despertó el interés de un importante club brasileño que volverá a la carga por su fichaje.

Se trata de Aaron Pérez Bueno, de 17 años, quien ha destacado en la cantera rancagüina y logró captar la atención internacional. En noviembre pasado, Fluminense intentó sumarlo por algunas semanas para que conociera a su equipo Sub-20 y pudiese entrenar con ellos, pero O’Higgins rechazó la propuesta.

Sin embargo, según reveló AS Chile, el cuadro brasileño retomó las gestiones durante esta temporada. De acuerdo al medio, el club buscará alcanzar un acuerdo para concretar la llegada de la joya celeste. “Al menos para ver en cancha sus condiciones y ver si se adapta a la exigencia del fútbol brasileño”.

Instagram.com/capodeprovinciacl

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En Rancagua, eso sí, tomarán cualquier decisión con cautela revela el medio, ya que la dirigencia no quiere que se repitan experiencias como las de Felipe Ogaz y Nicolás Matamoros, quienes en 2023 se sumaron a la Sub-20 del equipo tricolor, pero apenas tuvieron oportunidades de sumar minutos.

En síntesis:

  • Fluminense busca fichar al canterano de O’Higgins, Aaron Pérez Bueno, de 17 años.
  • El club chileno rechazó una propuesta inicial de entrenamiento del equipo brasileño en noviembre.
  • O’Higgins evalúa la oferta tras las experiencias previas de Felipe Ogaz y Nicolás Matamoros.
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