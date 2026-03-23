Se cierra la primera jornada en Copa de la Liga y comienzan a emerger ciertas curiosidades tan particulares del fútbol chileno que lo hacen único. El protagonista de esta curiosa historia es O’Higgins de Rancagua.

Todo esto ocurrió en el duelo que jugaron los celestes este domingo ante Deportes Limache en el Estadio “El Teniente”, que terminó en igualdad por 1-1, y tuvo como protagonista al delantero canterano Rodrigo Godoy.

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El insólito lío de O’Higgins que le costaría una sanción

En el minuto 71 del encuentro, el atacante ingresó al campo de juego para reemplazar a Joaquín Tapia. El problema es que lo hizo con una camiseta que no contaba con el sponsor oficial del cuadro celeste y que lo diferenciaba de sus compañeros.

Godoy jugó con este uniforme durante 15 minutos. No fue hasta los 86′ que desde el staff de O’Higgins lo llamaron al borde de la cancha para que se sacara la casaca con la que entró y se puso el uniforme correcto para finalizar el compromiso.

El club de Rancagua pensó que iba a pasar “piola”; sin embargo, el árbitro Matías Assadi consignó este error en su informe del cotejo. “Al ingresar al minuto 71 lo hace con una camiseta distinta al resto del equipo, cambiándosela luego de una pausa en el partido”, explicó.

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¿Qué castigo arriesga el “Capo de Provincia”?

Como el reglamento indica con claridad que “todos los futbolistas deben utilizar el uniforme designado, incluyendo cada uno de sus elementos, sin excepciones”, O’Higgins se arriesga a una sanción exclusivamente administrativa, es decir, una multa económica a pagar de 50 UF (cerca de dos millones de pesos).

En síntesis

Rodrigo Godoy de O’Higgins jugó 15 minutos con una camiseta sin el auspiciador oficial.

jugó 15 minutos con una camiseta sin el auspiciador oficial. El árbitro Matías Assadi denunció el insólito error de vestimenta en su informe oficial.

denunció el insólito error de vestimenta en su informe oficial. El club arriesga una multa de 50 UF por el incumplimiento del reglamento de uniformes.

¿Cuándo vuelve a jugar?

Por la segunda jornada del Grupo C en Copa de la Liga, el “Capo de Provincia” visitará a Everton en el Estadio Sausalito de Viña del Mar este jueves 26 de marzo desde las 20:30 horas.

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