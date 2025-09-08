El fútbol chileno da para muchas historias. La siguiente involucra a un jugador que en su palmarés cuenta con tres títulos en la máxima categoría del fútbol chileno.

Pero también brilló siendo monarca de la Supercopa de Chile en tres ocasiones, al igual que en la Copa Chile y fue también parte de un histórico ascenso desde la Primera B.

También fue declarado Hijo Ilustre de la comuna donde nació, tiene las llaves de la Municipalidad, como también formó parte del equipo ideal del Sindicato de Futbolistas Profesionales.

Tres veces campeón del fútbol chileno anuncia su retiro

Dichas referencias corresponden a Benjamín Vidal, quien a través de redes sociales anunció su retiro del fútbol chileno.

Quien formara parte del histórico título de O’Higgins de Rancagua en el Apertura del 2013, usó su cuenta de Instagram el anuncio.

Según da cuenta Celeste Aunque Cueste, el anuncio fue hace unos días en una historia. “Quiero hacer público el anuncio de mi retiro del fútbol profesional”, comentó quien fuera campeón con Universidad de Chile.

“Todo lo que viví y personas con las que coincidí, pues gracias”, complementó el también monarca con Universidad Católica. “Algunos me conocieron en profundidad, otros no tanto, bueno de eso se trata, elegir a quién mostrar tu lado más real y no caerle bien a todos“, aseveró.

“Gracias fútbol, ya es tiempo de decir adiós. Versiones no disponibles”, cerró Benjamín Vidal en su sentida despedida del fútbol donde también fue campeón con Palestino y Coquimbo Unido.

Mira el mensaje de Benjamín Vidal (Foto: Celeste Aunque Cueste):

La carrera de Benjamín Vidal

Benjamín Vidal debutó en el fútbol chileno en el Juventud Doñihue, donde se probó en O’Higgins de Rancagua, debutando en noviembre de 2010. Fue cedido a Puerto Montt y vuelve al Capo de Provincia donde hizo historia.

Fue campeón del Apertura 2013 y la Supercopa 2014 con la tienda de Rancagua para pasar a Universidad de Chile, donde logró el Apertura 2014, la Supercopa y Copa Chile 2015.

Benjamín Vidal se retira del fútbol y siendo Universidad de Chile uno de los clubes donde tuvo paso. Foto: Andres Pina/Photosport

Luego, pasó a Palestino donde ganó la Copa Chile del 2018 y jugó en Universidad Católica donde logró el título del 2019 como la Supercopa.

Ahí, cayó con su vehículo desde cinco metros a un canal tras conducir en estado de ebriedad y fue cortado por Gustavo Quinteros.

Tras eso, se fue a jugar a Coquimbo Unido donde logró el ascenso a Primera División en 2021, para pasar a Fernández Vial en 2022 y Antofagasta hasta el año pasado.

