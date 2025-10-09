Roberto “Cóndor” Rojas es uno de los mejores arqueros de la historia del fútbol chileno, por lo que Pancho del Sur con un grupo de amigos quiso hacerle un homenaje al ídolo de Colo Colo.

El ex portero de Aviación destacó con los guantes de los Albos, así como también con los de la selección chilena. Siempre está el debate si él o Claudio Bravo son el más destacado que ha tenido el arco de La Roja. Lo cierto, es que dejó una huella en nuestro fútbol.

El cariño de Pancho del Sur a Cóndor Rojas

Francisco Gatica, más conocido como Pancho del Sur, es un reconocido humorista nacional oriundo de Temuco. El encargado de las risas ha sido parte de exitosos programas, así como también se presentó en el Festival de Viña del Mar de 1997.

Pancho del Sur es un futbolero de tomo y lomo, hincha de Universidad de Chile, así como también de La Roja. Por esta razón, aprovechó un viaje a Sao Paulo con amigos para visitar y homenajear ni más ni menos que Roberto “Cóndor” Rojas, quien vive en esa ciudad desde su época de futbolista en el Tricolor Paulista.

“Él pensaba que iba con solo un amigo. Jamás pensó que lo íbamos a estar esperando en un restaurant precioso en el que nos juntamos. Llegó con su señora que es una mujer distinguida y se emocionó. Lloró en dos ocasiones, jamás pensó el cariño que le tiene el hincha antiguo digamos“, contó el humorista a RedGol.

Rojas compartió con chilenos en Brasil. Imagen: Photosport

En total fueron siete personas las que llegaron a ver a Rojas. Incluso, todos usando camisetas con la imagen del ídolo nacional. Así, le brindaron un lindo momento al ex arquero que supo ser campeón con Colo Colo y Sao Paulo. Para Pancho del Sur, compartir con el Cóndor en Brasil fue muy especial.

“Vivimos un momento mágico con él. Estuvo realmente precioso. Fue increíble lo que se vivió en un momento de emoción, donde se nos cayeron unas lágrimas a todos. Fue bonito y eso es lo que deberíamos hacer siempre con nuestros ídolos del fútbol, pese a todas las cosas que puedan pasar en la vida, siempre hay un ser humano maravilloso detrás”, cerró Pancho del Sur.