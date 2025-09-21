Hay dos chilenos: Ranking elige a los 100 mejores porteros de la historia

Un nuevo debate se reabre en el planeta fútbol y tiene directa relación con el mejor portero del mundo. A horas de que se entregue un nuevo Balón de Oro, se publicó un curioso ranking con los 100 mejores goleros. Listado donde destaca Claudio Bravo entre los mejores.

La elección realizada por la cuenta Gol del Corazón, y sumó más de 1500 comentarios. Pero como se avecina la entrega del premio mencionado, dicha publicación volvió a hacerse viral.

En el listado aparecen nombres históricos como Gianluigi Buffón, Lev Yashin, Iker Casillas y Manuel Neuer en la parte alta del ranking. En representación de Chile asoma Claudio Bravo en el puesto 53, por sobre históricos como Goycochea, Cañizares y Pumpido.

¿Cuáles son los 100 mejores porteros?

El otro representante nacional es Roberto Rojas, quien se ubica en el lugar 94. Es que junto a Claudio Bravo, no podía faltar “Cóndor” Rojas quien cautivó a toda una generación con sus impresionantes tapadas.

Ahora esto no evitó importantes discusiones al menos en Chile. Es que esto tiene relación por la falta de un histórico como Sergio “Sapo” Livingstone. Además se comentaron ausencias como Johnny Herrera o Nelson Tapia.

Mientras que otros lamentaron la falta de históricos referentes bajo los tres palos. Por lo que se exigieron la inclusión de nombres como René Higuita, Joel Bats, Ayrton Correia, o Ladislao Mazurkiewicz entre otros.

