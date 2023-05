Tras el crudo empate con Monagas, Colo Colo se encuentra en la cuerda floja para pasar a octavos de Final de Copa Libertadores. Gustavo Quinteros ha comenzado a mover al equipo y sacar algunas cartas bajo la manga, luego de que los refuerzos utilizados en Venezuela no convencieran a los hinchas albos.

Un jugador no visto hace bastante tiempo en el Cacique se distinguió en la vuelta a los entrenamientos, de cara al enfrentamiento con Boca Juniors por la quinta fecha de la Fase de Grupos. Se trata del colombiano Fabián Castillo, quien podría reforzar la delantera del equipo.

Fabián Castillo vuelve a los entrenamientos con Colo Colo previo al partido ante Boca Juniors (@ColoColooficial/Instagram).

Sin embargo, el extremo contratado a principios de año ha estado casi dos meses sin acción tras lesionarse en un duelo de Copa Chile ante Santiago City, por lo que resulta raro que su vuelta se provoque en un enfrentamiento tan crucial para el cuadro albo. Más aún cuando el poco desempeño que pudo verse en su titularidad no afianzó las dudas para ser el reemplazo de Gabriel Costa, que era el objetivo principal de su traspaso.

El ex Tijuana se refirió a las críticas que lo rodean desde su llegada hace algunos días. “Creo que a veces en procesos de adaptación a algunos les cuesta más o menos, siento que no tengo que mostrarle nada a nadie. Llevo 15 años de carrera y me ha ido muy bien. A veces las cosas no salen como se quiere y es normal que la gente este ansiosa. Yo estoy tranquilo y trabajando para dar mi mejor versión”, comentó el delantero mientras aguardaba por su vuelta.

La obligación de Quinteros de ganar

La desesperación de Quinteros por llevarse los 3 puntos en la Bombonera lo ha obligado a barajar opciones desde la banca de suplentes, sobre todo con la pérdida de Carlos Palacios, Fernando de Paul y Maximiliano Falcón que no podrán estar en Argentina. Además de las molestias de Alan Saldivia y Bruno Gutiérrez, que se retiraron del último partido con duros golpes, y en el caso del último, con una cortada contundente en la cara.

Recordar que Colo Colo necesita ganar para depender de él mismo, de no darse el resultado quedará a la espera de lo que haga Deportivo Pereira en Venezuela. El partido contra Boca Juniors se disputará este martes 6 de junio a las 20 horas.