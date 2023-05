Gonzalo Sosa tuvo una actuación consagratoria a mitad de semana, cuando el Audax Italiano se impuso por 2-1 a Santos por la Copa Sudamericana. El delantero argentino anotó un doblete y previo a eso, cuando los brasileños ganaban, fabricó de la nada una expulsión que cambió el trámite del partido.

Al delantero le salió todo bien ante el Peixe y le brindó una vital victoria a los itálicos en el certamen continental, ya que ahora se ubican segundos en la tabla, por delante del Santos, a falta de dos fechas para que finalice la fase de grupos.

Es por eso que, de inmediato, comenzaron los rumores de un posible traspaso de Sosa a un equipo más grande en el fútbol chileno y con los primeros que sonó la campanita es con Colo Colo. Ya que de acuerdo a sondeos, los albos se habrían interesado en Sosa para reforzar su delantera para el segundo semestre.

Y este jueves, en ADN, el delantero descartó cualquier acercamiento, además de advertir que tendrán que negociar con Audax si es que quieren hacerse con sus servicios.

“No supe nada (de un acercamiento por él), por lo que considero que no hubo llamado. En mi vuelta a Chile he tenido ofertas de tres clubes, me decidí por el proyecto de Audax, porque que me gustó de entrada, sobre todo por la participación internacional, pero de Colo Colo no he tenido ningún acercamiento”, reconoció

“Tengo contrato hasta diciembre. El teléfono que tiene que sonar es el de Audax, se van a tener que poner de acuerdo entre clubes si es que alguien está interesado”, advirtió.

“Estoy muy contento en Audax, estoy comprometido con el proyecto, focalizado en la copa internacional porque no paramos”, cerró.

Vale recordar que en Colo Colo recién se reformulará la comisión fútbol el próximo 31 de mayo, por lo que recién ahí habrán conocimientos más claros sobre hacia dónde apunta el Cacique en materia de refuerzos para el segundo semestre.