En el marco del conversatorio de la Universidad San Sebastián llamado “Colgando los botines”, Mauricio Pinilla realizó una dura confesión recordando sus primeros años de carrera. Pinigol, con absoluta franqueza, reconoció que despilfarró entre tres o cuatro millones de dólares.

De acuerdo a su relato, la situación tuvo que ver con malas inversiones que realizó y el gastadero de plata que tuvo al inicio de su carrera. “Un joven hoy día, ¿qué es lo primero que se le viene a la cabeza cuando recibe una suma importante de dinero? El auto, la ropa, la fiesta, los lujos”, destacó.

Ahí Pinigol apuntó directamente a su carrera, señalando que “lamentablemente, yo en mi carrera, en los primeros tres años, habré derrochado tres o cuatro millones de dólares botados a la basura, literalmente. En compra de autos, pérdidas, viajes y relojes”.

“Entre los 18 y los 24 años, invertí muy poco. Boté mucho dinero, como les dije. Pero hubo un momento en el que dejé de jugar seis meses y me quedé sin liquidez, pese a que tenía algunos activos”, agregó.

Por esa situación es que Pinilla decidió comenzar de nuevo su carrera, destacando que “tuve que reiniciar mi carrera desde cero. Pude haberme ido al Parma y lo deseché porque no lo merecía. Por eso me fui al Grossetto en la Serie B italiana. Para empezar de nuevo y esta vez, asesorarme con gente que me permitiera terminar mi carrera, tranquilo”.

Es por eso que el formado en la U se atrevió a dar un consejo a los recién salidos, asegurando que “los jugadores deberían dedicarse a solo eso. Jugar al fútbol y recaudar la mayor cantidad de dinero posible y asesorarse bien”.

“Está lleno de personas que te prometen que, si les pasas 100 millones de pesos, te van a pasar 150 millones y eso no pasa en ninguna parte. Uno de los peores errores, es que sean los propios jugadores quienes traten de hacer negocios ellos mismo”, cerró.

¿En qué equipos jugó Mauricio Pinilla?

Mauricio Pinilla vistió las camisetas de Universidad de Chile, Chievo Verona, Celta de Vigo, Sporting Lisboa, Racing de Santander, Hearts, Vasco da Gama, Apollon Limassol, Grosseto, Palermo, Cagliari, Genoa, Atalanta, Coquimbo Unido.

¿Cuántos goles anotó Mauricio Pinilla en su carrera?

En 381 partidos jugados, Mauricio Pinilla anotó 139 goles, además de dar 42 asistencias. Por la Selección adulta, en tanto, jugó 45 partidos, con ocho goles y cinco asistencias.