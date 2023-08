Si Universidad de Chile no logra derrotar a Unión La Calera, este viernes en el comienzo de la 22° fecha del Campeonato Nacional, en palabras de Mauricio Pinilla, se acaba el proceso de Mauricio Pellegrino como entrenador.

Así lo señala el ex jugador azul y comentarista en Radio Agricultura, quien enfatiza que el argentino será despedido por Azul Azul, si no rompe la mala racha de cinco partidos sin ganar.

Aunque Pinilla pone un matiz en sus dichos, exculpando a Pellegrino por el mal presente de la U, pues advierte que la institución se ha convertido en “un equipo quema técnicos“.

¿Qué dijo Pinilla sobre el futuro de Pellegrino en la U?

“No han llegado los mejores del mundo pero también ha sido un equipo quema técnicos“, sostuvo Pinigol, previo a lanzar la noticia sobre el futuro del DT argentino.

“La salida de Pellegrino es inminente, aparte que la U lamentablemente en los últimos cinco años se ha transformado en un equipo quema técnicos”, afirma Mauricio Pinilla.

En esa línea, agrega que “no han armado planteles competitivos, han quedado cojos en muchas posiciones, se ha hecho un mercado con gente no capacitada para hacer un mercado a la altura de Universidad de Chile y están pagando los platos rotos“.

¿Qué dijo Pellegrino por su continuidad en la U?

Consultado por si no siente en peligro su continuidad en la U, Mauricio Pellegrino afirma en conferencia de prensa que “no necesito que me den seguridad, estoy acá, firmé un contrato, me respetan, me pagan bien. La seguridad la doy con mi trabajo y a los jugadores con mi energía”.

¿Cuándo es el próximo partido de Pellegrino con la U?

La nueva oportunidad que tendrá Mauricio Pellegrino para salir de la mala racha con la U será este viernes 25 de agosto, cuando visiten a Unión La Calera, en el Estadio Nicolás Chahúan, a partir de las seis de la tarde.