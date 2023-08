Universidad de Chile ha tenido una temporada que comenzó llena de ilusión, pero que poco a poco se ha ido apagando. El Romántico Viajero pasó de pelear el liderato a llevar cinco fechas sin saber de triunfos, lo que tiene colgando a Mauricio Pellegrino.

En el duelo de este fin de semana ante Unión La Calera, el técnico se juega el puesto, aunque para algunos ya no debería estar. Ese es el caso de Mauricio Pinilla, quien destrozó al equipo de sus amores y lo trató de “equipo chico”.

Mauricio Pinilla le pega en el suelo a la U

Mauricio Pinilla, con gran parte de los hinchas de la U, está cansado de que el equipo esté lejos de pelear el título. Hace ya varios años que el Bulla no es protagonista para bien y se ha mantenido incluso peleando por evitar el descenso.

En la última edición de Deportes en Agricultura, el ex delantero no tuvo piedad con el momento que vive el club y dejó clara su molestia. Todo comenzando con un dardo a Mauricio Pellegrino, que no ha logrado darle la vuelta a la crisis del elenco universitario.

“¿Por qué me vienen con cosas? Si un equipo grande como la U hace 10 años atrás perdía 5 partidos seguidos, cagando para afuera se iba el técnico. ¿Qué me dicen que no?”, lanzó el otrora Pinibomber.

Para Mauricio Pinilla, Universidad de Chile está en el piso. “La realidad de la U es diferente, porque estamos acostumbrados a que pelee el descenso. Hoy está metida en un lugar que no es de la U, hoy está clasificada como un equipo chico”.

“El hincha de la U está triste, es un equipo chico hoy día y el hincha lo siente así, lo sabe. Antes la gente de la U iba al estadio a vibrar, a alentar, hoy tienen tristeza en sus rostros porque el equipo es triste y no calienta a nadie”, añadió.

Finalmente, recalcó que lo único que puede hacer el Bulla es aceptar su realidad. “A pesar de que nos guste, de que seamos hinchas y siempre vayamos para adelante. Es grave”.

¿Cuándo juega Universidad de Chile?

Universidad de Chile tuvo toda una semana de descanso por la Copa Chile y está lista para volver a arreglar las cosas en el Campeonato Nacional. Este viernes 25 de agosto desde las 18:00 horas chocan con Unión La Calera, con Mauricio Pellegrino jugándose su continuidad.

¿Cuándo es el Superclásico de Universidad de Chile y Colo Colo?

Universidad de Chile terminará el partido con Unión La Calera y pondrá la mira en un partido que puede cambiar todo. El próximo 2 de septiembre, el Romántico Viajero recibe a Colo Colo en una nueva edición del Superclásico. El duelo está programado para las 15:00 horas en el estadio Santa Laura.