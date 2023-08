Mauricio Pellegrino siente el respaldo con la campaña de U. de Chile: "No necesito que me den seguridad"

El segundo semestre de Universidad de Chile en el Campeonato Nacional ha sido para el olvido, donde los azules suman cinco fechas sin saber de victorias, donde cuatro de ellos han sido derrotas.

Por lo mismo, se ha puesto en duda la continuidad del técnico Mauricio Pellegrino, quien, pese a todo, mantiene su confianza en poder revertir el momento, a contar de este viernes cuando enfrenten a Unión La Calera.

Confianza

“Trabajar en este club lo entiendo como exigencia máxima; la presión del entrenador es parte de la profesión y uno tiene que aprender a convivir. Pero uno no puede controlar. Uno controla preparación, el entrenamiento, el plan de juego que dependen de nosotros y ojalá podamos ejecutar”, comentó Pellegrino.

En ese sentido, el entrenador de los azules deja en claro que no ha sentido en ningún momento dudas en su mando técnico, por lo que confía en que el trabajo dará las respuestas para salir a flote en el torneo.

“Si estoy acá, es porque estoy motivado por el trabajo. La pregunta es para la U, que viene de muchos años muy mal, ese es el equipo heredado. La institución, jugadores, entrenador y la gente hemos sido capaces de mejorar a muchos niveles. Hemos tenido altos y bajos mentales, competitivos, rendimiento y todo eso en un paquete”, explicó.

“El responsable es el entrenador. ¿Solo? Yo creo que no. Cuando íbamos primero no era sólo el entrenador. Si se corre Pellegrino, ¿se van todos los males? Si se van a ir yo ya no estaría. Estoy porque creo que puedo ayudar, es una etapa de crecimiento total a falta de nueve jornadas. El equipo ha logrado los mismos puntos del año pasado, habla de un trabajo. Una cosa es la racha y otra nuestro trabajo que creo hay que separarlo”, precisó.

Pese a que no le gusta sacar en cara lo que ha logrado con el plante, tiene claro que van por un camino, que, al menos él, cree que es el correcto.

“No estamos contentos y se han jugado muchos aspectos. No está bien que defienda mi trabajo, pero hay que ponerlo en contexto. Me ilusiona poder revertir y agradezco el esfuerzo de los jugadores”, enfatizó.

Dirigencia

En esa misma línea revela que han estado conversando y trabajando, en compañía del presidente de Azul Azul, Michael Clark, y el gerente deportivo, Manuel Mayo, para poder revertir el mal momento.

“No necesito que me den seguridad estoy acá, firmé un contrato, me respetan, me pagan bien. La seguridad la doy con mi trabajo y a los jugadores con mi energía. Me preguntas con un intangible, hablé con el presidente y Manu (Mayo) para saber cómo podemos ayudar a que demos la mejor versión”, comentó.

“Es parte de la competencia, se gana, empata o pierde, pero uno puede hacer las cosas bien y perder. O al revés. De esto se trata, seguir y continuar. Confío en el grupo de futbolistas y tenemos otra oportunidad el viernes”, finalizó.

