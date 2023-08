Alexis Sánchez ya está en Milán para firmar su regreso al Internazionale. El delantero de la selección chilena lleva casi dos meses cesante, esto tras rechazar la renovación de contrato ofrecida por el Olympique de Marsella. Pero es nuevamente nerazzurro a falta de detalles.

Y Mauricio Pinilla está molesto, y hasta hizo recordar el dedo de Ricardo Lagos increpando al dictador Augusto Pinochet. Es que fueron muchos clubes los que sonaron como posible destino de Alexis, y cuando nadie lo sospechaba, Pinigol adelantó que Sánchez tomaba camino de regreso al Inter.

“El que se quiere subir al carro de la victoria, como se subieron todos los medios digitales, y otros periódicos, que publicaron todo lo que yo dije sin citarme, ahí les dejo este caramelito: poco profesionales, no reportean y son unos frescos de raja”, dijo Pinilla en ESPNF360 Chile. El ex delantero agregó medio en serio, medio en broma, que “a ustedes les digo, que citaron toda mi información precisa y certera y no me citaron: ¡huevones frescos!”.

Sobre la misma, Cristián Caamaño le pidió “humildad en la grandeza”, y terminó riendo por la notable respuesta de su compañero de panel.

“Usted no me enseñe humildad ni nada, nunca estuvo de acuerdo con mi información, sus caritas que puso, y le tengo una sorpresa, pero se la va a encontrar en redes sociales en las próximas horas”, coronó Pinilla su descargo.

Alexis será oficialmente jugador del Inter de Milán en las próximas horas. Por suerte RedGol tituló como “bombazo de Pinilla” la ida de Sánchez al Inter hace una semana, para que no se enoje.

¿Cuál es el nuevo contrato de Alexis Sánchez con Inter?

Alexis Sánchez regresa como jugador libre al Inter de Milán, esto tras su paso por Olympique de Marsella. En su nueva aventura como nerazzurro, el chileno firmará contrato por una temporada con los lombardos con un sueldo de 3 millones de euros anuales.

¿Cuáles fueron los números de Alexis Sánchez en el Inter de Milán?

Alexis Sánchez jugó en el Inter de Milán por tres temporadas. En un total de 104 partidos oficiales, el Niño Maravilla anotó 20 goles y dio 23 asistencias.