Dos equipos chilenos han ganado competencias internacionales: Colo Colo 91 y Universidad de Chile 2011. Elencos que se marcaron a fuego en el corazón de los futboleros por su forma de jugar.

Mirko Jozic por un lado y Jorge Sampaoli por el otro imprimieron un juego ofensivo en sus equipos, lo que permitió que entraran en la historia.

Por lo mismo siempre hay un debate sobre qué elenco fue mejor. Los hinchas albos obviamente sostienen que la Copa Libertadores es un logro más grande, mientras que los azules indican que de la mano de Sampaoli la U era imparable y fue campeón invicto de Copa Sudamericana.

Colo Colo ganó la Libertadores en 1991

El ranking que sitúa a Colo Colo por encima de la U de Chile

El sitio especializado Gol de Corazón elaboró un ranking de los 105 mejores elencos que ha tenido el mundo, en distintas épocas. Y ahí el Cacique supera al León.

Colo Colo de 1989 a 1993 fue ubicado como el 57° mejor elenco de la historia, gracias a sus tres títulos internacionales y a los cuatro campeonatos nacionales obtenidos en ese periodo.

En tanto U de Chile de 2010 a 2013, que ganó la Sudamericana, un tricampeonato y fue dos veces semifinalista de Copa Libertadores, está en el lugar 73. Son los dos elencos chilenos que aparecen.

Quien ostenta el primer lugar del ranking es Barcelona 2008 a 2012, época en la que Pep Guardiola supo dominar el concierto europeo y español gracias a figuras como Lionel Messi, Andrés Iniesta y Xavi, entre otros.

Más atrás aparece el Real Madrid pentacampeón de Champions League entre 1955 y 1960 y cierra el podio Ajax de Ámsterdam, en la década de los 70 con Johan Cruyff a la cabeza.

