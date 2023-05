Una sorprendente situación se produjo este jueves, cuando Unión San Felipe decidió desvincular a su DT, Germán Cavalieri. ¿Los motivos? no estar alineado con los valores del club. Una fuerte acusación contra el entrenador, aunque no se develó más allá en el comunicado entregado por el club.

Como era de esperar, no se trató de una noticia que pasara desapercibida. Y es que el duro, pero poco claro comunicado, dejaba en tela de juicio al entrenador y su actuar. Uno que ya había dirigido a otros clubes en el ascenso y también con historial en Argentina.

Por lo mismo, el DT decidió responder a las acusaciones y en conversación con Primera B Chile, se lanzó con todo contra el presidente del club, a quien además le anunció que realizará acciones legales por la decisión.

“Lo que más me molesta es el comunicado, comunicado que habla de valores. Entiendo que uno de un club puede irse porque le va mal en los resultados, porque no gusta la manera de trabajar de un entrenador, porque no se lleva bien con los jugadores, hay un montón de cuestiones por las que puedes sacar a un entrenador”, comenzó

“Pero en este caso el motivo o el artículo que ponen en el finiquito no condice con esto de los valores y uno tiene una familia, una trayectoria, gente que lee y que pregunta “Germán, que pasó”, agregó.

“Estoy hablando con mi abogado para ver cuales son los pasos a seguir, como te digo, puedes echar a un entrenador por los resultados o porque no te gusta como trabaja, pero acá se están hablando de valores de la institución que no se respetaron que bueno, me gustaría saber cuales son”, anunció.

“Tengo claro que un comunicado así, genera en todos los directivos dudas de que es lo que está pasando, no sé si daños y perjuicios es la figura, no puedo decirte la figura de algo legal que no conozco, lo que sí, va ver que dar las explicaciones pertinentes del caso, de qué es eso y demostrarlo”, agregó.

“Me dijo todo el mundo cuando venía a este club que el presidente era especial, al presidente yo recién lo conocí a los dos meses de estar trabajando, él mismo me dijo que no le gustaba nada de lo que se hacía, que yo había estado trabajando con línea de tres cuando uno trabaja con más sistemas de juego”, contó.