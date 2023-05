Weiner Riascos sorprendió a todos. El atacante colombiano le anotó a Universidad Católica con la camiseta de San Luis de Quillota el 5 de noviembre de 2017. Mucho tiempo después de aquel gol en San Carlos de Apoquindo, volvió a ser noticia, pues falleció en su país natal.

Según confirmó la barra los Fronterizos en su Facebook oficial, el futbolista “fue asesinado luego de ser asaltado”, rezaba la publicación de la hinchada del Municipal Jalapa, cuadro que se desempeña en la primera división de Nicaragua. Allí jugó 16 partidos en 2021-2022. Todo ocurrió en Cali, su ciudad de origen.

“Enviamos nuestras más sinceras condolencias para sus familiares y amigos, esperamos que Dios les dé la fortaleza necesaria en estos momentos difíciles”, dice también el mensaje de la agrupación sobre el asesinato de Weiner Riascos, quien sin duda dejó un recuerdo imborrable para muchos hinchas Canarios.

El día que el barbero Weiner Riascos brilló con San Luis de Quillota ante la UC

4 de noviembre de 2017. 12° fecha del Torneo Transición. San Luis de Quillota vencía por 1-0 a Universidad Católica con gol del paraguayo Mauro Caballero. En los 67′, el DT de los Canarios, Miguel Ramírez, mandó a la cancha a Weiner Riascos. El colombiano reemplazó a Ignacio Lara.

Y apenas 11 minutos después de su ingreso, le puso el broche de oro a un triunfo inolvidable de los sanluisinos. Casi sin querer, a Riascos le quedó un balón a disposición un poco más cerca del punto penal, tras una acción de Caballero. Un giro y un remate que rebotó en el camino le permitió al cafetalero vencer a Cristopher Toselli.

Con ese 2-0, los quillotanos le propinaron a la UC la tercera derrota consecutiva a un equipo que llegaba a los días finales del ciclo de Mario Salas en la precordillera. “Se me vinieron muchas emociones. No sabía para dónder correr” contó Riascos, quien en aquel momento tenía 20 años.

Y cómo no. Por una prueba en la Católica fue que el caleño tomó sus cosas para probar suerte en Chile. En su país, debutó con el Atlético Huila, pero fue expulsado apenas a 12′ de haber ingresado a raíz de una fuerte infracción.

“Quería estar por lo menos citado en ese partido, porque no haber quedado con ellos me dejó muy triste. Cumplí una de mis primeras metas y ahora viene seguir trabajando fuerte para seguir siendo considerado”, comentó por aquellos días al diario La Tercera.

Weiner Riascos, barbero part time en el Caracol de Quillota

Weiner Riascos terminó en Quillota con dos trabajos tras aquel breve paso por la precordillera. Incursionó en la barbería. “Me vine a atender porque necesitaba un corte y luego los chicos me invitaron a pasar el tiempo siempre que yo quisiera. Como lo pasaba bien acá, venía seguido”, contó el caleño, siempre en conversación con LT.

“Un día en que había mucha demanda y todos estaban ocupados, mientras yo veía como cortaban el pelo, me ofrecí para trabajar. No confiaron mucho en mí, menos la persona a la que le iba a cambiar el look. Accedió a que le cortara el pelo y hoy soy su peluquero favorito. Mientras los entrenamientos me lo permitan y económicamente lo necesite, seguiré con este pasatiempo”, complementó. ¡Buen viaje, Weiner Riascos!