Cristián Paulucci estuvo presto para enderezar el barco de Universidad Católica. La salida del uruguayo Gustavo Poyet dejó al argentino como DT principal del equipo, que en 2021 logró remontarle a Colo Colo y ganar el cuarto título largo consecutivo en el histórico tetracampeonato que conquistaron los Cruzados.

Un trofeo que parece muy lejano, pues lo posterior del popular Pelado Termo en San Carlos de Apoquindo no fue para nada bueno: en abril de 2022, fue destituido de su cargo por un comienzo de temporada muy turbulento, que contó con ocho derrotas. Por eso mismo, la gerencia deportiva de Cruzados SADP nombró primero de interino a Rodrigo Valenzuela. Y luego, se la jugó por el regreso de Ariel Holan.

Pues bien, pasada harta agua bajo el puente, Paulucci volvió a recordar ese traumático comienzo de temporada que terminó con él fuera del club al que había levantado para campeonar. “Siempre voy a estar agradecido de la UC, me dio la posibilidad de dirigir y entrar en la historia del club. Me fui bien: con el 65 por ciento de rendimiento”, comentó el estratego de 50 años en una entrevista que le concedió a DSports Chile.

Además de eso, el otrora entrenador de San Marcos de Arica profundizó en la decisión de dejar la Franja. “Creo que me apuré en mi salida de UC. Cuando veo que la cosa no va, preferí dar un paso al costado. Era difícil gestionar las cabezas de los más chicos que querían irse tras los títulos. Noté rápidamente que el año venía mal”, rememoró el actual adiestrador del Manchego, un cuadro que ascendió a la cuarta categoría del fútbol español.

Paulucci y la elección de los refuerzos: “Si venía Messi no iba a rendir”

Por cierto, uno de los aspectos que dejó más dudas en la temporada 2022 de la UC fue la confección del plantel, que contó con las incorporaciones de Lucas Melano, Nehuén Paz, Nicolás Peranic, Yamil Asad, Daniel González y Sebastián Galani. De todos ellos, sólo Dani y el experimentado meta suplente continúan en la plantilla.

“A Melano, lo conocía, tiene buena trayectoria. Hoy anda bien en Argentina, no es un desastre. Paz no era un mal jugador. Cuando el contexto del club no está dado pasa que los que llegan no andan. No eran malos refuerzos”, se defendió Cristián Paulucci, quien fue gerente deportivo de Huachipato en este variopinto menú de roles que ha desempeñado en el fútbol profesional.

Actualmente Lucas Melano milita en Sarmiento de Junín y Paz entrena con el plantel sin posibilidades de jugar. Ni siquiera fue inscrito en el Campeonato Nacional 2023. Tras eso, el cordobés lanzó otra declaración que graficó el sentir respecto de esa campaña.

“Podía venir Messi y no iba rendir. Cuando el contexto del club no está dado ciertos jugadores desentonan. Quizá Kagelmacher llegaba en mi tiempo y tampoco andaba. Si los resultados no se dan caen siempre dos o tres jugadores”, sentenció Paulucci, quien dejó claro que estaría encantado de volver a tener trabajo en Chile.