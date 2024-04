San Marcos de Arica ya había anunciado al primer ayudante de Pablo Guede en Chile luego de ponerle fin a una racha de tres derrotas consecutivas en la Primera B. El cuadro del extremo norte de Chile tuvo a Víctor Barría en la dirección técnica, pero la estadía del exjugador de Audax Italiano y Provincial Osorno se acabó.

La paciencia de los Bravos del Morro se agotó después de la caída ante Deportes Santa Cruz, que remontó espectacularmente en el estadio Carlos Dittborn en la 6° fecha del Campeonato Ascenso 2024. Por eso mismo, activaron una búsqueda que terminó formalmente este 9 de abril.

El elenco ariqueño anunció la contratación del argentino Germán Cavalieri para tomas las riendas de un plantel que sufrió la baja de Felipe Báez. “Nos complace contar con tu experiencia y liderazgo”, escribió San Marcos de Arica para darle la bienvenida al flamante adiestrador.

Pese a que trabajó con Guede, la relación se rompió por algunas diferencias entre ambos. Todo se profundizó en un partido entre Ñublense ante Colo Colo, cuando Cavalieri anunció una práctica de espionaje. “Es grave, usaron cámaras. Es como si entraran a una casa a robar”, dijo el entonces DT de los Diablos Rojos.

San Marcos de Arica ficha al exayudante de Guede Germán Cavalieri para remontar en la Primera B

El nuevo DT de San Marcos de Arica tuvo una relación muy cercana con Pablo Guede y también contabiliza varias experiencias en la Primera B, además de la que tuvo en Palestino desde abril de 2017 hasta mayo de 2018. Germán Cavalieri dirigió a Deportes Valdivia, Rangers de Talca y Unión San Felipe, donde salió en medio de un escándalo.

Luego de siete partidos sin saber de derrotas, el Uní Uní rescindió el contrato de Cavalieri porque “su gestión no estaba alineada con los valores de la institución”, aunque no especificaron en qué tipo de prácticas llevaron a la plana mayor a tomar esa drástica determinación.

“Me molesta mucho el comunicado que habla de valores. El motivo o el artículo que ponen en el finiquito no condice con esto de los valores. Y uno tiene una familia, una trayectoria, gente que lee y que pregunta ‘Germán, qué pasó”. Todo el mundo me dijo que el presidente de este club era especial. Lo conocí a dos meses de haber llegado”, lanzó a mediados del año pasado Cavalieri.

Por cierto, ya está reconciliado con Pablo Guede. “Hemos hablado y se han aclarado las cosas. Me molestó la situación del espionaje, pero uno también tiene que aprender a perdonar y ser agradecido. A Pablo le debo mucho porque me dio la posibilidad de trabajar con él y me enseñó. La relación es buena, hemos cruzado mails y mensajes”, contó al diario AS Chile en mayo de 2022.

Así va San Marcos de Arica en la tabla de posiciones del Campeonato Ascenso 2024

San Marcos de Arica tiene nueve puntos en siete partidos disputados y así se ubica en la tabla de posiciones de la Primera B 2024.

¡Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News!