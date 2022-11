El martes 29 de noviembre será un día clave para el futuro del fútbol chileno. Al menos para la primera división, pues el Consejo de Presidentes tiene pactada para esa fecha la votación de las bases del Campeonato Nacional 2023. Tal como informó RedGol, uno de los dos borradores que tienen los directivos en la palestra apunta a una idea que tiene varios adeptos: la de dos torneos cortos con playoffs, además de algunas otras modificaciones trascendentales. El otro boceto pretende replicar el modelo actual.

Y a raíz de esa idea fuimos a buscar la reacción del Sindicato de Futbolistas Profesionales, uno de los organismos que tiene voz respecto de los temas que tengan que ver con el balompié rentado en Chile. Paulo Flores se comunicó con Luis Marín, el secretario del Sifup. Y fue muy crítico con los argumentos que existen siquiera para plantear estos cambios.

"El campeonato había funcionado perfecto, no tenemos opción a que cambie. ¿Cuáles serían los motivos para eso?", se cuestionó casi incrédulo el otrora portero mundialista con la Roja en Sudáfrica 2010, bajo la dirección técnica de Marcelo Bielsa. "Hace años que el campeonato no era tan competitivo como el último año. Son palabras al voleo sin ningún estudio de por medio" agregó el ex golero de Universidad de Chile, Audax Italiano y Lota Schwager, entre otros clubes.

Marín añadió que "no hay opción de cambiar la forma de campeonato. El que diga que da más competitividad y permite a los chicos estar más arriba o tener más opciones. Hoy las chances para un equipo chico de entrar a un torneo internacional no son muy difíciles. Y el campeonato refleja que los equipos chicos están dando la pelea", en clara alusión al subcampeonato de Ñublense y al tercer lugar que logró Curicó Unido, ambos clasificados a la Copa Libertadores.

"Si un equipo quiere competir tiene que invertir. Colo Colo viene bien, ganando bien e invirtiendo. Los otros años también invirtió. La U lleva cuatro años peleando el descenso. Católica este año se cayó. Me parece que en competitividad no tiene ninguna validez esa teoría, no le encuentro ningún sentido. Si alguien demuestra más competitividad con torneos cortos, uno se podría sentar a conversar. Pero queda claro que no es así" apuntó el dirigente sindical, quien también ejerce como comentarista del Campeonato Ascenso y del panel de Somos Técnicos en TNT Sports.

Sifup sugiere que la idea "es para ahorrar plata", pero igual ofrece una solución

Luis Marín es el secretario del Sifup. Y la opinión que tiene respecto de uno de los borradores que es opción para la temporada venidera de la máxima categoría del fútbol chileno es negativa. "Es ahorrar plata. Si el equipo queda fuera en octubre o noviembre, ¿cuándo contratas?", inquirió el directivo de la agrupación de futbolistas.

"Si lo quieren hacer así entonces hagamos un mínimo garantizado de contrato: 11 meses o el año completo, total ellos reciben plata todo el año", sentenció Lucho en el diálogo con RedGol, donde por cierto puedes seguir todas las alternativas del Mundial de Qatar 2022 y toda la información en torno al Consejo de Presidentes del 29 de noviembre.