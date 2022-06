El Decano confirmó la contratación de Benjamín Iglesias, quien será inscrito como jugador Sub 21 y no ocupará una de las plazas de refuerzos de Wanderers, que ya suma seis incorporaciones en este mercado de fichajes.

Santiago Wanderers tiene plena conciencia de que necesita mejorar el desempeño en el Campeonato Ascenso 2022. El Decano marcha en el 13° lugar de la tabla de posiciones con 13 puntos en 15 partidos. Por esa razón, la directiva del elenco de Valparaíso suma y sigue con las contrataciones, aunque anunció a un futbolista que llevaba un par de semanas en las prácticas de Miguel Ponce.

Esas referencias son para Benjamín Iglesias, volante de 19 años formado en las divisiones inferiores de la Universidad Católica, donde no llegó a debutar, aunque sí fue suplente: ocho veces en el Campeonato Nacional 2020, bajo la dirección técnica de Ariel Holan. Y una en el 2021, cuando el entrenador era Cristian Paulucci.

"Cuando me dijeron Wanderers no lo pensé dos veces, no escuché términos ni condiciones. Es un equipo grande, dije que sí de una. Tiene una bonita hinchada y está en una linda ciudad. La motivación es ser un aporte para el equipo", afirmó en su presentación oficial Iglesias, quien mide un metro y 71 centímetros y es uno más de los canteranos cruzados que sale cedido, pues César Munder pasó en esa condición a Cobresal, mientras que Bruno Barticciotto se sumó a Palestino.

Benjamín Iglesias, el sexto refuerzo de Santiago Wanderers

Benjamín Iglesias no ocupa una de las tres plazas de incorporaciones que permiten las bases del campeonato en la segunda categoría del fútbol chileno, pues fue inscrito como jugador juvenil. Además de él, Santiago Wanderers sumó a Carlos Muñoz y el Pajarito Jaime Valdés, dos que ya tuvieron su estreno con la camiseta verde.

Además de ellos tres, los porteños incorporaron al colombiano Carlos Cortés Barreiro, al delantero español que alguna vez fue arquero Iker Hernández y a Marcos Velásquez, zaguero que jugó más de 300 partidos en Everton de Viña del Mar y regresó al fútbol chileno tras una mala experiencia extrafutbolística en Honduras, donde defendió al Vida.