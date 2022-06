Ex Real Sociedad

Ex Real Sociedad

Este jueves Santiago Wanderers hizo oficial el fichaje del delantero español Iker Hernández, quien se formó en la Real Sociedad y tiene pasos por el fútbol boliviano.

"Santiago Wanderers ha llegado a acuerdo con el delantero español Iker Hernández, quien a partir de este jueves se pone a disposición del Cuerpo Técnico comandado por Miguel Ponce, de cara a los desafíos deportivos del segundo semestre", dice el comunicado del club.

Hernández llega al equipo caturro por petición del entrenador Miguel Ponce, quien ya lo dirigió en el San José de Bolivia en 2019. Juntos clasificaron a la Copa Libertadores ese año.

El ariete de 28 años debutó el primer equipo de la Real Sociedad ante el Oviedo en la Copa del Rey de 2014 y tres días después hizo su estreno en la Liga española en empate 1-1 frente al Levante.

En esa temporada Hernández fue goleador de la filial con 9 goles, pero el club decidió enviarlo a préstamo al Barakaldo de la Segunda División B de España.

Allí jugó un partido para el recuerdo frente al Valencia en la Copa del Rey. Cuando quedaban pocos minutos, el arquero de su equipo se fue expulsado tras provocar un penal, pero el Barakaldo ya no tenía cambios.

Iker levantó la mano y se puso los guantes para intentar tapar el lanzamiento de los doce pasos, pero no pudo. El Valencia terminaría ganando por 3-1.

"Me solía poner de portero de pequeño y es un papel que siempre me ha gustado, lo he mamado en casa con mi aita", dijo en una entrevista posterior el delantero.

"La verdad es que alguna vez sí que se me había pasado por la cabeza, pero vivirla no. La experiencia hubiera sido mejor si hubiera parado el penalti a un jugador de Primera División", añadió.

Iker Hernández es hijo Patxi Hernández, quien fue portero de Real Sociedad, Eibar y Girona, entre otros equipos de España.

Los equipos de Iker Hernández:

- Real Sociedad B 2011-2015

- Real Sociedad 2014-2015

- Barakaldo C. F. 2015-2016

- Bilbao Athletic 2016-2017

- Burgos C.F. 2017-2018

- FC Den Bosch 2018

- San José 2019

- Royal Pari 2020

- UD Melilla 2021-2022