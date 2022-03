Patricio Yáñez recuerda el primer Superclásico en el Monumental donde defendió a Universidad de Chile: "Me impactó ver el estadio hasta las banderas"

Ya se empiezan a afinar los últimos detalles para que este domingo 6 de marzo Colo Colo y Universidad de Chile se enfrenten por la edición 191 del Superclásico del fútbol chileno en la quinta fecha del Campeonato Nacional 2022, y en la previa más de alguno recordará antiguos enfrentamientos entre ambos.

Ese es el caso de Patricio Yáñez, que vistió la camiseta del Romántico Viajero y también la del Cacique por lo que conoce muy de cerca lo que significa este vital partido, y recientemente en Deportes en Agricultura consultaron por las mejores historias en clásicos y él sorprendió con la suya.

Por eso, el histórico Pato comenzó señalando que “tengo el recuerdo del primer Superclásico que se jugó en el estadio Monumental, yo jugando por la U”, a lo que posteriormente fue consultado por si es un buen o mal recuerdo en su carrera, y su respuesta llamó la atención.

“Perdimos 2-0 con gol de Ormeño que se equivocó mal y la metió al ángulo de zurda, y el otro fue no sé si Barticciotto o Rubén Martínez, pero me acuerdo de llegar a ese estadio lleno, el público, tengo un recuerdo que me impactó de ver el Monumental hasta las banderas”, detalló.

Tras eso, le preguntaron si es que efectivamente el lo pasó bien o no, y fue sincero. “No, cuando pierdes nunca lo pasas bien. Pero te digo yo como la sensación de llegar a un estadio imponente como era el Monumental”, recordó el ex seleccionado nacional.

Pero eso no fue todo, ya que también trajo de vuelta a su memoria una particular anécdota recordando el medio de transporte en el que llegaron a ese partido en Pedreros. “El recuerdo que tengo ese día del año 1990, en el primer Superclásico en el Monumental, fue que llegamos en taxi", señaló.

"Habíamos dejado los autos en El Sauzal, que está al lado, entonces vamos en los taxi y de repente veo a Pedro Massacessi (delantero argentino de la época) con su señora caminando saliendo por la parte de Marathon con Departamental caminando entre medio de la gente y con el buzo de la U. No sé que onda, si iba con amigos o qué se yo, no me acuerdo si jugó”, concluyó.

Ahora, solo queda esperar a ver que harán Colo Colo y Universidad de Chile este domingo 6 de marzo desde las 12:00 horas en el estadio Monumental, donde los albos tendrán la misión de estirar su ventaja a 21 años sin perder como local ante su clásico rival mientras que los azules tienen una nueva chance de acabar con esa racha.