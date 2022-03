Este domingo será una nueva oportunidad para que Universidad de Chile busque poner fin a un par de malas rachas que se le hacen eternas pues ya son nueve años sin poder imponerse a Colo Colo en el Superclásico y es desde 2001 que el estadio Monumental se ha vuelto territorio imposible.

Para Patricio Yáñez, es complicado encontrar una explicación del porqué se le hace tan cuesta arriba a los azules frente a los albos. "La U en términos colectivos baja su nivel, no repite lo que viene haciendo, como ha habido partidos en lo que viene mal y ha logrado competir", afirmó en Deportes en Agricultura.

El exfutbolista sigue con su análisis sobre esta situación que ha marcado el duelo entre los grandes rivales. "Ya pareciera ser una costumbre en cómo Colo Colo crece, se hace fuerte independiente del momento. No es una cuestión que los jugadores puedan decir qué pasa. Es una cuestión de no poder repetir rendimientos", señaló.

En cuanto al actual andar de los dos equipos en el actual Campeonato Nacional, el comentarista fue claro a la hora de decidir por un favorito. "No llegan bien pero llega peor la U porque todavía no encuentra equipo, porque el juego que quieren que los jugadores interpreten no tiene los intérpretes".

Yáñez ve complicado que esta vez sea en la que Universidad de Chile revierta las dos malas rachas. "Lo de Colo Colo es que seguramente va a crecer, así que más allá que la U llegue peor yo creo que el favorito es Colo Colo".