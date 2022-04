Tras una extensa reunión de emergencia del consejo de presidentes de la ANFP, se logró solucionar, al menos por ahora, el conflicto con los árbitros chilenos. ¿Cómo? Accediendo al petitorio de los mismos de despedir al ahora ex jefe de la comisión arbitral, Javier Castrilli, sus directos asesores Osvaldo Talamilla y Braulio Arenas, y reintegrar a los 14 árbitros despedidos, entre los que se incluye a Julio Bascuñán, Piero Maza, Cristián Garay y Nicolás Gamboa.

Y luego de este cónclave, el presidente de la ANFP, Pablo Milad, dio un punto de prensa donde partió con un mea culpa. “Cuento con el apoyo con la mayoría de los presidentes para esclarecer los hechos, queremos ser claros, transparentes, no queremos tener sesgo político y tratar a todos los clubes como se merecen. Primero, quiero pedir disculpas por una equivocación que tuve: cuando llegué a Chile pensé que el caso estaba cerrado, no me informaron. Siguió la investigación y el día del partido de Chile se desató nueva información que se contradecía con algunas declaraciones de los implicados. El compliance (encargado del cumplimiento normativo) hizo una reactivación y yo no tenía ningún antecedente. Me pillaron, me quedé con lo que me fui y me equivoqué y el compliance no tiene obligación de informarme. Me arrepiento de lo que declaré ese día (…) Sin ese audio (de Francisco Gilabert) quizás manteníamos la postura de apoyar a Castrilli, no digo que sea culpable, no lo creo, hay que demostrarlo”, comentó.

Sobre la salida de Castrilli, recalcó que “conversamos con él para indicar nuestra preocupación. Queremos esclarecer esto. Le dijimos que él tenía que estar suspendido por mientras dure la investigación, siempre con la presunción de inocencia hasta que se pruebe lo contrario. Él no aceptó esta suspensión, porque dice que es inocente, que no hizo ninguna llamada. Y el hecho que él rechazara esta suspensión, porque decía que lo dañábamos y lo considerábamos culpable, nos llevó a despedirlo por no acatar una decisión de directorio con respecto a la investigación. Tiene la mejor disposición y dice que no hizo ningún tipo de llamada. Le dijimos a la comisión y él que vamos a profundizar la investigación. Si el día de mañana hay culpabilidades, iremos al los tribunales de forma directa para clarificar acusaciones múltiples al fútbol chileno. Tengo la misión de dar la cara como presidente y esclarecer esto”.

¿Piensa en renunciar? Milad fue claro: “Yo soy una persona consecuente y responsable ante las obligaciones en mi vida. A mis 58 años he respondido frente a todo con la frente en alto, no tengo nada que ocultar en mi vida, ya tendría algo con mi historia. Siempre responsable de todos los hechos. Pero no me puedo hacer responsable de situaciones que escapan a mi control. Sí de la responsabilidad de mando y voy a perseguir hasta descubrir la verdad. Tengo mucha fuerza para seguir. Vine para mejorar la transparencia. Hay acusaciones siempre, porque hay algunos beneficiados y otros no tanto, y los que no, hablarán en contra. Así es la historia del fútbol chileno en todos estos años. Le dije a los presidentes: rememos hacia una misma dirección, si cada uno piensa en su medio metro cuadrado, van a seguir los problemas”.

Asimismo, manifestó que “la idea es clarificar todo esto, buscar y castigar culpables. No queremos que nunca más haya este tipo de dudas, de supuestos llamados para manejar un cobro. Si hubo, la persona tendrá que dar explicaciones. Lo que haremos es esclarecer esto que mancha el fútbol chileno y a los árbitros (…) La primera parte de la investigación no mostraba antecedentes que pudieran indicar que hubo un manejo externo. Con la declaración de Droguett el martes, de la cual no tenía antecedentes, cambió la dirección de la investigación, porque uno de los implicados mintió en relación a una comunicación interna del VAR con el QM (quality manager). No puedo decir quién mintió porque está en investigación. Eso reactivó la investigación hacia otro canal, uno muchos más amplio, donde fueron cambiando las versiones. No tenía ningún antecedente, lo repito. Esto va a abrir en profundidad la investigación con el compliance a cargo. Una vez que se determinen culpabilidades llegaremos a las últimas instancias”.

Finalmente, el presidente de la ANFP aseguró que “los audios se están investigando profundamente. Hemos invitado a Guarello y Danio Díaz a declarar y mostrar las pruebas, quiero agradecer a ellos de haber presentado pruebas. Nos facilita las cosas mientras más transparencia haya (…) Las comunicaciones a veces llegan a los medios y no acá. Solicitamos a Guarello y Danilo Díaz los datos y dijeron que no, que más adelante. Estarán entre mañana y pasado los dos declarando ante el compliance para la investigación”.