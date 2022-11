El duelo entre Deportes Antofagasta y Palestino sigue jugándose fuera de la cancha. Pese a que el Tribunal de Disciplina de la ANFP decretó una derrota por 0-3 de los pumas, el cuadro nortino apeló y ahora espera por la decisión de la Segunda Sala, donde puede haber todo un vuelco en cuanto al resultado que lo tiene descendido.

Jorge Yunge, secretario general de la ANFP, admitió que sí hubo "fuerza mayor" en la suspensión del partido con el Tino, lo que desligaría a Antofagasta de responsabilidad. El fallo inicial del tribunal puede revertirse y el partido puede jugarse, cambiando por completo el segundo descenso del Campeonato Nacional.

Obviamente, lo acontecido no gustó nada a Coquimbo Unido, que se salvó en la última fecha y puede caer a Primera B si esto sucede. Desde la IV Región acusaron un "intervencionismo" , algo que ahora Pablo Milad salió a defender. "Quiero aclarar cosas. Siempre hay críticas, de los que se sienten afectados y no", comenzó declarando el timonel nacional.

"Yo también declaré en el juicio en la Primera Ssala, cuando me preguntaron mi participación, no tenía todos los antecedentes, pero fue por la cercanía por reuniones anteriores con el alcalde de Antofagasta y pasó lo que todos saben, el alcalde nos dijo que sí y después negó la entrega del estadio, por razones que todavía no puedo entender", comentó.

"No hay intervencionismo", declaró Milad. "Es una declaración del secretario general que participó en todo el proceso. Él hizo un comunicado sobre todo lo que fue la secuencia, dando a conocer que el directorio no tiene facultades para decir si es de fuerza mayor o no y eso fue lo que hizo a través de la carta. No tuvo intención en condicionar el fallo de la Segunda Sala", agregó.