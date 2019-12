Los cinco juveniles que esperan sumar minutos y consolidar sus carreras en 2020

Los planteles del fútbol chileno se están armando para afrontar la temporada 2020. Por lo mismo, no solo están buscando potenciar sus elencos con nuevas contrataciones de otros equipos o del extranjero, sino, también, debe consolidar quiénes serán sus jugadores sub 20 para disputar la extensa campaña que se viene.

Universidad Católica

El vigente bicampeón del fútbol nacional se ha caracterizado por tener una buena cantera. De hecho, la mayoría de sus jugadores son formados en casa. En ese sentido, para afrontar la compleja temporada –revalidar el título nacional, disputar la fase de grupos de Copa Libertadores y Copa Chile– el equipo de San Carlos de Apoquindo tiene en su mirada dos jóvenes promesas: los delanteros Diego Valencia (19) y Gonzalo Tapia (17), artillero que fue una de las revelaciones del Mundial sub 17 en Brasil.

Valencia, que debutó profesionalmente el 21 de julio de 2018 entrando de titular ante Deportes Iquique, por la fecha 16 de Torneo Nacional, ya sabe lo que es jugar en el primer equipo, pues ha disputado 22 encuentros en el medio local –Primera División y Copa Chile– y cinco partidos por Copa Libertadores. Ha inflado las redes en cinco ocasiones y, después de haber superado una lesión que casi le cuesta la vida (un fierro se cayó y lo golpeó en la cabeza) este 2020 debería ser el año de su consolidación en el fútbol profesional.

Por su parte, Tapia es el delantero que ha ganado protagonismo este 2019, ya que en el Sudamericano y Mundial sub 17 fue una de las figuras más promisorias del balompié nacional. Disputó un total de 12 partidos y marcó en cuatro ocasiones. Sus buenas actuaciones lo llevaron a firmar su primer contrato profesional en la UC y, por lo mismo, se espera que pueda sumar sus primeros minutos en el profesionalismo, ya sea en Copa Chile o en el Campeonato Nacional.

Universidad de Chile

La U está apostando por jugadores jóvenes para afrontar la temporada 2020 y así lograr el tan ansiado recambio, además, de generar ingresos con la venta de jóvenes promesas al extranjero. Es por ello que en el horizonte más cercano asoman dos futuros proyectos: el defensor Lucas Alarcón (19) y el volante Luis Rojas (17).

Alarcón es uno de los defensas con más proyección del fútbol chileno. De hecho, tras sus buenas actuaciones en el Sudamericano sub 17 de Chile fue ascendido al primer equipo. Tuvo su debut ante Unión Española, el 10 de marzo de 2019, donde jugó los 90 minutos. Después, volvió a jugar ante Universidad de Concepción, Unión La Calera y Universidad Católica. Luego de estas cuatro participaciones salió de las citaciones por el mal momento del equipo. Por consiguiente, se espera que para esta temporada pueda volver a sumar minutos y empiece a consolidar su carrera profesional.

En tanto, Rojas debutó en el profesionalismo el pasado 7 de septiembre ante Cobresal, por la llave de ida de los cuartos de final de Copa Chile. Ahí sumó sus primeros 22 minutos en el profesionalismo. Sumado a ello, fue una de la grandes figuras de la ‘Rojita’ sub 17, pues en el Sudamericano de Perú, disputado en abril, marcó cuatro goles y una asistencia en seis partidos. También, fue titular en todos los encuentros de Chile, en el Mundial de la categoría disputado en Brasil. Todas esas buenas actuaciones lo llevaron a firmar el pasado 14 de diciembre su primer contrato profesional con los Azules, en donde estará ligado al club por las próximas tres temporadas y será una alternativa del equipo para afrontar la campaña 2020.

Colo Colo

Los Albos han remecido el mercado de fichajes para afrontar la próxima temporada, pues con fichajes confirmados como: Matías Fernández, Leonardo Valencia, César Fuentes y Miguel Pinto, pareciera que no hay espacio para los jóvenes proyectos del club.

Sin embargo, Mario Salas, técnico del Cacique, ha puestos sus ojos en el talentoso mediocampista Joan Cruz, quien aún no debuta profesionalmente, pero que ya está haciendo noticia en diversos medios por sus buenas actuaciones en las selecciones juveniles de Chile. De hecho, fue uno de los pilares más altos en el Mundial sub 17 de Brasil e, incluso, se las arregló para marcarle un doblete al anfitrión del certamen, por los octavos de final, siendo la figura del encuentro y sumando elogios no solo del medio local, sino de la prensa internacional. Es por ello que el Comandante Salas lo citó para formar parte de la pretemporada del primer equipo, donde compartirá camarín con uno de sus ídolos: ‘Matigol’ y, por el extenso calendario del Popular, se espera que pueda sumar sus primeros minutos en el profesionalismo.