Miguel Pinto le responde a Johnny Herrera: "Espero que encuentre pronto la paz"

"No entiendo por qué Miguel lo hizo. Es un año más chico que yo, lo conozco de niño y sé lo que siente por la U. No entiendo su decisión. Puede ser que esté necesitado de dinero, no sé. Yo nunca haría eso, no transo mis principios", fueron las polémicas declaraciones de Johnny Herrera en LUN tras el fichaje de Miguel Pinto en Colo Colo.

El Samurai azul no comprendía la decisión de su ex compañero en Universidad de Chile y aseguró que él jamás lo haría. Ante esto, el nuevo golero del Cacique le respondió a Johnny durante su presentación en Macul.

"No me voy a referir a eso. Le deseo éxito en sus proyectos profesionales y familiares. Cada uno tiene demonios con los que pelear y espero que encuentre pronto la paz", señaló Pinto ante los medios de comunicación.