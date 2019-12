César Fuentes cuenta por qué dejó la UC por Colo Colo: "Necesitaba salir de mi zona de confort"

César Fuentes fue presentado como refuerzo de Colo Colo junto a Miguel Pinto y, en sus primeras palabras como albo, agradeció cómo han sido recibidos en el Monumental.

"Hemos tenido un gran recibimiento, con muchos compañeros coincidimos en equipos y selecciones. Venimos a apoyar, con todo el optimismo y queremos hacer lo mejor posible. Será una conferencia linda", comentó el ex UC.

Además, reconoció que la presencia de su ex jefe en los Cruzados fue clave. "Lo principal fue el llamado de Mario Salas y lo que me propuso. Cualquiera quisiera venir a este gran equipo, no podía dejar pasar este momento. Vine por un desafío personal, con estos grandes jugadores se pueden lograr grandes cosas. Colo Colo todos sabemos lo que es y mi carrera puede ascender mucho más. Vine a consagrarme acá, a buscar eso y dar lo mejor de mí. Pesó mucho que él estuviera acá. Me preguntó si quería venir y le dije que sí. Su fórmula de trabajo y su estilo de juego en mi trabajo me ayuda bastante. Hay cosas importantes que jugar y me dijo que necesitaba un poco de mi ayuda y yo encantado de venir a este equipo tan grande", reflexionó.

¿Se pudo quedar en San Carlos? "Estuve en conversaciones con Católica antes de que me llamaran de Colo Colo, pero cuando me llamaron no dudé. Necesitaba salir de mi zona de confort y tener nuevos desafíos", contó.

Sobre lo que se le viene al equipo del Comandante en Copa Libertadores, el rancagüino puntualizó que "todos los equipos de Chile están en deuda. Colo Colo no puede estar así, por su importancia debe pelear a nivel internacional. Busco ese desafío también, aportar a llevar a Colo Colo donde merece y donde siempre debe estar. Vamos a luchar por eso, estamos día a día trabajando para eso, comenzamos mucho antes que los otros equipos. Queremos ganar todos los torneos que nos toque jugar".

Finalmente, Fuentes dijo que "estoy en un momento de mucha madurez, llego en un momento muy tranquilo, vengo a aportar. Pelearé el puesto con un referente que siempre he tenido como Carlos Carmona, puedo aprender mucho y espero que nos complementemos bien".