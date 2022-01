Este viernes el futbolista de Deportes La Serena, Leonardo Valencia, recibió sentencia por las acusaciones de violencia intrafamiliar contra su ex pareja y madre de sus hijos, Valeria Pérez, quien lo denunció en 2020.

Hace un año y medio la ahora otrora esposa del jugador reveló a través de redes sociales los maltratos físicos y psicológicos sufridos a manos del delantero, mostrando un sinfín de registros en audio, video y pantallazos para sustentar las denuncias.

“Un día llegó con una pistola a la casa y me la puso en la cabeza. Me quería matar, mi hijo le gritó que no, ahí él bajó la pistola. Eso no lo denuncié, porque tenía miedo que me fuera a matar", fue parte delñ estremecedor relato de la mujer.