Leonardo Valencia no tenía cabida en el Colo Colo 2022 de Gustavo Quinteros. Si bien el ex Universidad de Chile se debió presentar por contrato a las mediciones médicas y los primeros días de pretemporada en el Monumental, quedó claro que su destino sería otro cuando no fue incluido en la nómina del viaje a Argentina, donde el Cacique está terminando sus trabajos previos a los desafíos que se aproximan.

Valencia se quedó entrenando en Pedrero por su cuenta con staff del Cacique pero, finalmente, su destino se definió: Deportes La Serena lo anunció de “regreso” luego de su paso el segundo semestre de 2021 por La Portada.

“¡Se queda! Renovamos a uno de nuestros guerreros para que siga defendiendo el baluarte de La Portada. Leo Valencia continuará luchando con la armadura del Más Grande de La Región”, anunció el elenco granate a través de sus redes sociales.

Leo Valencia tenía contrato por todo 2022 con Colo Colo y no se especificó si se dio término anticipado al vínculo o si sale nuevamente cedido.

Por su parte, Colo Colo regresará a Chile este jueves para preparase para la Supercopa, donde se verá las caras con Universidad Católica este domingo 23 de enero.