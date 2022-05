Este fin de semana el fútbol chileno recibe con alegría la fecha 13 del Campeonato Nacional 2022, pero la nota triste la podría poner Esteban Efraín Paredes. Esto debido a que recientemente comenzó a circular la posibilidad de que el legendario delantero nacional se retire del fútbol en un especial partido.

Y es que el goleador histórico de la Primera División del balompié criollo llegará junto a Coquimbo Unido hasta el estadio Monumental para desafiar al puntero Colo Colo, y ya tendría tomada la decisión de colgar los botines una vez suene el pitazo final en Macul.

Una situación a la cual se refirió recientemente Joe Abrigo, quien es compañero de Visogol en el cuadro Pirata, en conversación con La Redgoleta de RedGol y dejó claro que un homenaje de los hinchas es merecido y que la opción del retiro es su decisión.

"Si se da la ovación obviamente se la merece, que va a decir uno, es un goleador, un ídolo para Colo Colo y también del fútbol chileno. Si decide que se va a retirar solo queda aplaudirlo, disfrutar de lo último que le queda y aprender mucho de lo que te pueda dejar", indicó de entrada Abrigo.

Tras eso, el goleador del Campeonato Nacional con 9 festejos fue consultado por si está o no Paredes en condiciones como para retirarse, y explicó que “obviamente le da para seguir jugando, en lo físico se le ve muy bien, yo no le veo mucho problemas en la parte física entonces no veo el por qué de retirarse a no ser de que tenga una lesión que no haya dicho u otro problema”.

“Esteban siempre tiene las ganas de jugar, a sus 41 años la verdad es que disfruta cada entrenamiento, se le ve siempre bien, siempre quiere estar. Le tocó estar lesionado ahora pero eso no le impide las ganas de querer estar, el partido pasado quería estar y lo frenaron un poquito", complementó.

Para cerrar, Abrigo se refirió a las cosas que le ha dejado Paredes en su paso por el cuadro Pirata y señaló que "siempre me ha dado consejos en cuanto a la definición, al cómo moverme de espaldas y también Gonzalo (Jara) para saber donde recibir balones. Son jugadores que con la experiencia que tienen uno solo tiene que escucharlos y aprender, me ha ayudado mucho compartir con ellos este año”.

“Esteban es un jugador que te obliga a darle la pelota, sus movimientos casi siempre son muy buenos y muy en función de tú poder dejarlo solo a él, entonces se hace muy fácil jugar con él”, concluyó el ex Ñublense y Unión Española.

Colo Colo y Coquimbo Unido se enfrentarán este sábado 14 de mayo en el estadio Monumental por la fecha 13 del Campeonato Nacional 2022, duelo que podría estar marcado por la decisión final que tome Esteban Paredes sobre su futuro y que está programado para jugarse desde las 18:00 horas.