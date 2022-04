Universidad de Chile busca volver al triunfo en el Campeonato Nacional este sábado ante un duro rival. El Romántico Viajero se mueve hasta el norte del país para desafiar a Coquimbo Unido en un duelo de necesitados.

El Bulla llega herido tras la caída en el clásico universitario ante la UC y tiene una oportunidad inmejorable para levantarse ante el colista del torneo. Eso sí, pese al mal momento, los Piratas amenazan con sus goleadores.

"Ha sido una semana de mucho trabajo y disposición por parte del grupo. Nos dolió la última derrota por lo que se hizo en el segundo tiempo, donde se hizo méritos para por lo menos un empate", reconoció Santiago Escobar este jueves en conferencia de prensa.

Sachi recalcó que tras el 2-1 en San Carlos de Apoquindo "fuimos autocríticos. Nos quedó como conclusión que hay materia prima, buenos jugadores y esos minutos han sido los más interesantes en este proyecto".

De hecho, el técnico destacó que esperan repetir el complemento frente a la UC para volver al triunfo. "Ojalá tener esa regularidad en los partidos que vienen, presionemos más, tengamos más protagonismo con el balón como en el segundo tiempo, donde generamos opciones de gol y llevamos al rival a su zona defensiva".

Consultado por la presión por los últimos resultados, Santiago Escobar no se esconde. "Están ligados a los proyectos, estamos trabajando partido a partido y los minutos jugados en el segundo tiempo ante Católica en su estadio ilusionan, porque el equipo mostró buen fútbol, tuvo protagonismo y eso es lo que queremos. Esa actitud. No el primer tiempo ni los partidos iniciales"

"Dirigir un equipo como la U, uno siente la presión, pero hay que saber convivir. He encontrado respeto por parte del hincha en la calle, sé que todos estamos apurados de victorias, nosotros también sabemos dónde estamos, es una hinchada pasional y que exige. La presión en clubes grandes siempre va a existir", agregó.

Elogios a Coquimbo Unido y alerta por sus delanteros

Coquimbo Unido no ha tenido los resultados esperados, pero su fútbol no ha sido malo. Por lo menos así lo reconoció el propio Santiago Escobar, quien tuvo elogios para el rival del sábado. "Tiene una idea clara, presiona alto, no te deja jugar, tiene una idea establecida y que no entiendo por qué está en esa posición. Le vi argumento para estar mejor en el torneo. Hay que respetarlo, pero tenemos que salir a buscar tres puntos porque los necesitamos de verdad"

Para Sachi, la U saldrá a luchar por el triunfo y llamó a estar más atentos para evitar errores. "Es lo que queremos y pretendemos, lo iremos a buscar. En la semana se trabaja lo bueno que se hizo, lo que hay que mejorar es estar más atentos, a defender mejor el balón parado. El tener la seguridad defensiva para no recibir ataques y en eso esperamos mejorar en este juego.Esperamos mañana en la última práctica determinar con qué equipo iniciaremos el sábado".

Pero ante Coquimbo Unido la U no solo tendrá que preocuparse por su juego, sino que también por los goleadores del rival. Joe Abrigo está en el podio con 6 tantos este 2022, mientras que Esteban Paredes amenaza con su historial y 16 goles frente al Bulla.

"Son dos muy buenos jugadores. Abrigo es un talentoso, con buen manejo de pierna y que si tiene tiempo y espacio, habilita muy bien. Es de esos jugadores que escasean en el fútbol, hay que anticiparlo y no dejarlo que piense", lanzó el DT.

Sobre Esteban fue más esquivo. "Paredes entiendo que tiene un resentimiento (muscular), pero hay otros que juegan bien. Presionan cada vez que la tiene un portero, son intensos, creo que este equipo no basa su trabajo en uno o dos jugadores. Es algo de equipo, que tenemos que hacer bien".

"Individualmente debemos competir, más que lo de Paredes y Abrigo, me parece que en conjunto tienen una idea de juego que debemos contrarrestar. Es un equipo que puede hacer 14 pases y hace mucho daño. Tendremos que adelantar líneas, respaldar al ataque y estar seguros defensivamente", sentenció.