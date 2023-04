El delantero camerunés de Universidad de Concepción alzó la voz tras acusar a Pablo Corral de Santiago Wanderers por tratarlo de manera racista. "Me tienen que llamar por mi nombre, yo no le digo a nadie más de otra forma", disparó.

Un bochornoso momento se vivió en el fútbol chileno hace unos días, más específicamente en la Primera B. Job Bogmis, de Universidad de Concepción, acusó a Pablo Corral, de Santiago Wanderers, por tratarlo de manera racista en la caída de 2-0 del Campanil ante los Caturros por el cierre de la fecha 9, y quedó la grande.

Penquistas y porteños chocaron en el Estadio Alcaldesa Ester Roa Rebolledo de la región del Biobío, y lo cierto es que el resultado pasó a segundo plano tras la grave denuncia del delantero camerunés de 22 años contra el volante chileno de 31. Así, el afectado volvió a sacar la voz y reclama para que estas cosas no sigan pasando en el balompié criollo.

"En mi camiseta tengo mi nombre, y me tienen que llamar así. No 'negrito'"

El atacante nacido en Yaundé, la capital camerunesa, volvió a referirse al tema tras hacer su denuncia, donde incluso el acusado también sacó la voz, y detalló que no le gustó ser tratado de esa manera y espera que la situación cambie.

Así, en conversación con Las Últimas Noticias el africano disparó con todo. "Atrás de mi camiseta tengo mi nombre y me tienen que llamar así. Por mi nombre. No de negrito. Yo no le digo a nadie más de otra forma", lanzó de entrada. Sin embargo, eso no fue todo y optó por comenzar a cerrar el tema.

"Aunque yo no esté en el corazón de Corral, no creo que él sea una mala persona o que sea un discriminador. Para nada, y si me dijo negrito, pensándolo bien, no me lo gritó en la cara o algo así. Espero ya dar vuelta la página", complementó.

"La palabra es una palabra fea que no quiero escuchar más en un estadio de fútbol. Mi nombre es mi nombre", complementó para cerrar.

El reporte del medio citado indica que Bogmis y Corral intercambiaron mensajes para poder aclarar la tremenda polémica en la que se vieron envueltos, la cual el mediocampista wanderino calificó como "un triste malentendido".