La Primera B se ha visto sacudida por una tremenda polémica luego del duelo entre Universidad de Concepción y Santiago Wanderers. Job Bogmis acusó un insulto racista en medio del encuentro de parte de Pablo Corral, lo que ha desatado una serie de reacciones.

El delantero camerunés reveló que el jugador de los Caturros lo trató de "Negrito", algo que avisó al árbitro pero que no apareció en el informe. "El árbitro me dijo ‘después lo vamos a revisar’ y me pedía tranquilidad".

"Son temas en los que hay que meter un punto y que ciertas cosas se acaben. Sé que no soy de este país, pero uno se tiene que sentir bien en todos lados. Para mí es un tema discriminatorio que me molesta mucho. Somos todos humanos que jugamos para nuestras familias, amigos y sueños", añadió el artillero.

Ante la acusación de Job Bogmis, este miércoles Pablo Corral decidió sacar la voz. A través de un comunicado en sus redes sociales, el volante se sinceró. "Quiero agradecer a cada una de las personas que me han manifestado su apoyo en estas últimas horas, especialmente a mis compañeros y al club en general luego de las acusaciones sobre un supuesto insulto racista contra Job Bogmis, por quien tengo el más profundo respeto".

Ahí el mediocampista de los Caturros se defendió. "Hoy se ha dado a conocer que el árbitro desestimó esta situación en su informe y no es de extrañar, porque siempre se trató de un simple, pero triste mal entendido".

De todas formas, Pablo Corral reveló que tomó contacto con Bogmis para aclarar todo. "A pesar de esto, quiero que sepan que igual conversé con Job, pues tenemos amigos en común y una buena relación, por lo que sería imposible que yo siquiera pensara en insultarlo de esa manera".

"Es una pena que esto escalara de la forma en que se dio, pues las personas que me conocen saben que jamás podría discriminar a nadie... Espero que esto al menos sirva para tomar conciencia tanto sobre la gravedad del racismo en nuestra sociedad, como en el daño que significa atacar por redes sociales sin mayores conocimientos o pruebas", cerró.

Pablo Corral busca terminar así con la polémica con Job Bogmis, pero queda esperar si desde el Tribunal deciden actuar de oficio y si los clubes se involucrarán más allá. Lo único cierto por ahora es que este tipo de actos ya no tienen espacio ni en el fútbol ni en ningún lugar del mundo.

Revisa el comunicado de Pablo Corral ante denuncia de racismo contra Job Bogmis