Humberto Suazo y Jaime Valdés vuelven al Monumental: sus declaraciones y polémicas con Colo Colo

Colo Colo este martes tendrá una verdadera final ante Deportes La Serena. Los albos necesitan con urgencia ganar para salir del último lugar de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional y tendrán, ante los granates, la opción de alcanzar al rival más directo en aquella lucha.

Pero el encuentro no solo se destaca por la importancia de los puntos, sino también por el regreso de Humberto Suazo y Jaime Valdés al Estadio Monumental. El delantero y el volante son dos emblemas del cacique en los últimos años, pero sus salidas estuvieron lejos de su rol.

Tanto Chupete como Pajarito dejaron a los albos con enormes polémicas y hasta denuncias en tribunales. Cuando restan solo 24 horas para el reencuentro entre los cracks y la ruca, en RedGol te dejamos los dichos de ambos sobre los albos.

Humberto Suazo y Jaime Valdés eran referentes de Colo Colo, pero terminaron saliendo por la puerta de atrás. Foto: Agencia Uno

Chupete, hincha dolido

El pasado viernes, Suazo anotó el gol del triunfo de los granates ante Deportes Iquique. Tras el encuentro, calentó lo que será su regreso a los pastos de Pedrero. "No puedo negar que ese partido ha sido muy comentado en la casa, volver al Monumental para mí será siempre una alegría. Independiente de lo que pasó (tras su salida en 2015), la gente siempre se va a acordar de las buenas actuaciones y los campeonatos que logré ahí".

Pero el tono buena onda de Chupete no siempre fue así. De hecho, en junio pasado conversó con el CDF y ahí disparó contra el club. "Hoy se está viendo reflejado lo que es. Más allá, la decisión fue injusta, quedé dolido no lo puedo negar. Con la familia salimos adelante. Cuando en una empresa tú sientes que no les sirves, hacen lo que hicieron contigo".

"Les da lo mismo lo que entregaste y si diste tantos campeonatos. Esta es la primera vez que me referí a este tema. Me trataron como cualquiera y eso a la larga me afectó", señaló. Finalmente, en esa ocasión recalcó que "No tengo rencor. Todos saben quienes manejan el club, con la gente no tengo nada que decir, el cariño que me demuestran día a día, todo. El club se va destapando año tras año. Del Colo siempre voy a ser hincha. Hay cosas que duelen, tú das todo por algo y te tratan como cualquiera. Pasa en el fútbol y en la vida cotidiana".

Pajarito y su eterno amor por el cacique

Jaime Valdés es un hincha reconocido de Colo Colo. Pajarito llegó al club después de toda una carrera en el extranjero y se afianzó como uno de los jugadores más importantes de los últimos años, levantándo títulos y transformándose en referente.

Pero todo terminó cuando Mario Salas llegó al club y puso fin a los cinco años del 20 con la camiseta alba. En aquel momento, publicó un mensaje en su cuenta de Instagram donde graficaba toda su pena. "Hoy es el día más triste de mi vida", lanzó. En mayo de este año y respondiendo a una imagen de DaleAlbo, el volante no se guardó nada y dijo que "estaba pensando en levantar otra copa, pero me sacaron como un perro".

El actual valor de Deportes La Serena no ha escondido su cariño por el club y lo ha seguido con mensajes hasta en los clásicos. Pero más tarde, en julio de 2020 y utilizando la misma dinámica con la web dedicada al cacique, Valdés quemó todo con un dardo contra el director deportivo. "Éramos felices hasta que llegó Marcelo Espina".

Finalmente y a un año de su adiós a Colo Colo, Pajarito se emocionó pero dejó claro que al Monumental va por los tres puntos. "Hace un año exacto, la historia en el club de mis amores terminaba y comenzaba otra linda historia junto a los granates. La historia del 20 continua...".